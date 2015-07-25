Kuzey Irak ve Suriye'ye yönelik operasyonlar sürüyor

Kuzey Irak’ya bulunan PKK mevzilerine yönelik olarak dün gece saatlerinden başlatılan operasyon sürüyor. Suriye içindeki IŞİD hedefleri de topçu ateşi altında tutuluyor.

Kilis’te Astsubay Yalçın Nane’nin IŞİD tarafından açılan ateş sonucu öldürülmesinin ardından ilk kez doğrudan IŞİD’i hedef alarak önceki gece hava operasyonu düzenledi. Suriye’deki üç IŞİD noktası vuruldu, 35 IŞİD’linin öldüğü iddiası edildi. Operasyonun yankıları sürerken dün gece ikinci harekât düzenlendi.

PKK noktaları hedef alındı

Diyarbakır’daki Pars Filosu’nun görev aldığı 2. dalga operasyonda bu kez Kuzey Irak’taki PKK noktaları hedef alındı. Kuzey Irak’taki Kandil, Zap, Metina, Basyan ve Avaşin kampları jetlerle vuruldu.

IŞİD bir kez daha vuruldu

İncirlik’ten kalkan uçakların da Suriye’de IŞİD’i bir kez daha vurduğu iddia edildi ancak Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Suriye’de belirlenen 3 DAEŞ hedefi topçu atışıyla vuruldu. Akşam saatlerinde yapılan harekatı, TSK'nın milli imkan ve kabiliyetleriyle gerçekleştirdiği öğrenildi.

Topçu ateşi

Dün gece PKK yönelik başlatılan operasyon devam ederken, Suriye içindeki IŞİD hereflerinin de topçu ateşi altında tutulduğu öğrenildi.