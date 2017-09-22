T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kuzey Irak tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu; görüşmelere Erdoğan da katılacak

Görüşmeler yarın saat 16.00'da başlayacak

22 Eylül 2017 16:03

Türkiye Büyük Meclisi’nin (TBMM) yarın yapılacak olağanüstü toplantısında görüşülecek olan Kuzey Irak tezkeresi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da TBMM Genel Kurulu'nda saat 16:00'da yapılacak Irak ve Suriye tezkeresi görüşmelerine katılacağı belirtildi. 

Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, "Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenliğimiz açısından taşıdığı risk ve tehditler artarak devam etmektedir" ifadesine yer verildi.

Tezkere metni şöyle: 

 

ETİKETLER

ıraktezkeretbmm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24