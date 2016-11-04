Kuzey Irak: Şiddet yerine barış yoluna dönülmeli; siyasetçiler serbest bırakılsın

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanlığı, tutuklanan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ile milletvekillerinden İdris Baluken, Leyla Birlik ve Nursel Aydoğan'ın tutuklandığı HDP yönelik operasyonla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Şiddet yerine barış yoluna dönülmeli. Siyasetçiler serbest bırakılmalı" ifadeleri yer aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanlığı’ndan HDP milletvekillerinin gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, HDP eş genel başkanları ve milletvekillerinin gözaltına alınmasının endişe verici olduğu ifade edildi. Yazılı açıklamada, bu uygulamaların durumu daha karmaşık hale getirip, sorunların derinleşmesine sebep olacağı belirtilerek HDP’nin üyelerinin bir an önce serbest bırakılmasının umulduğu ifade edildi. Açıklamada bu uygulamanın istikrara hizmet etmediği kaydedildi.

KYB: Siyasetçiler serbest bırakılsın

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) de yaptığı yazılı açıklamada, HDP milletvekillerinin gözaltına alınmasını kınadı. KYB’den yapılan açıklamada siyasetçilerin bir an önce serbest bırakılması istendi. Kürdistan Demokrat Partisi’nden yapılan açıklamada ise HDP Eş Genel Başkanları ve milletvekillerinin gözaltına alınması ’kaygı verici’ olarak değerlendirildi. KDP Parlamento grubundan yapılan yazılı açıklamada, gözaltıların hiçbir şekilde demokrasi sürecine hizmet etmediği belirtilerek, Ortadoğu’da yaşananlar karşısında Türkiye’den barış ve demokrasiyi sağlamasının beklendiği ifade edildi. Açıklamada, sorunların bir an önce çözülmesi, şiddet yerine barış yoluna dönülmesinin umulduğu belirtildi.