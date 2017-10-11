Kuzey Irak referandumuyla ilgili tutuklama kararı

Irak Federal Mahkemesi 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu düzenleyen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) bazı yetkilileri hakkında tutuklama kararı verdi. Mahkemeden yapılan açıklamada, referandumun düzenlenmesinde rol alan IKBY Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve iki üyesi hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı belirtildi. Tutuklama kararının gerekçesi ise Irak Anayasa Mahkemesi’nin referandumun yasal olmadığına dair verdiği kararı çiğnemek.

Yüzde 92'lik oranla ‘bağımsızlığa evet’ sonucunun çıktığı referandum merkezi Bağdat hükümeti ve uluslararası toplum tarafından tanınmamıştı.

Federal Mahkeme ayrıca, Irak meclisinin referandumda oy kullanan Kürt milletvekilleri hakkında işlem yapılması talebini ise geri çevirdi, bu konuda görüş belirtme yetkileri olmadığını bildirdi.

Kuzey Irak'taki Mesud Barzani yönetiminin bağımsızlık referandumu düzenleme planı BM ve ABD'nin yanı sıra bölge ülkeleri Türkiye, İran ve Suriye'nin de yoğun tepkisini çekmiş, Irak parlamentosu hükümete bölgede askeri operasyon yapma yetkisi vermişti. Referandumun ardından Bağdat yönetimi Kürt bölgesine yapılan uluslararası uçuşları iptal etmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP, GY/BO