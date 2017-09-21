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Kuzey Irak referandumu öncesi Meclis olağanüstü toplanıyor

Toplantıda hükümete sınır ötesi askeri harekat yetkisi veren tezkerenin süresinin uzatılması planlanıyor

21 Eylül 2017 21:48

Türkiye Büyük Millet Meclisi cumartesi günü, Kuzey Irak referandumu gündemiyle olağanüstü toplanacak.

Toplantıda hükümete sınır ötesi askeri harekat yetkisi veren tezkerenin süresinin uzatılması planlanıyor.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, konuya ilişkin "TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi için 23 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da olağanüstü toplanacak" açıklamasında bulundu.

Öte yandan MHP'de Irak tezkeresine destek vereceğini açıkladı.

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