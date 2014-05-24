Kuzey Irak petrolünün Türkiye üzerinden sevkıyatına ABD'den tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Marie Harf, Irak Federal Hükümeti'nin onayı olmaksızın, Kuzey Irak petrolünün Türkiye'den uluslararası piyasaya sevkiyatına karşı olduklarını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın, Kuzey Irak petrolünün Türkiye üzerinden uluslararası piyasalara sevkiyatının başladığını duyurmasından sonra gelen ABD açıklaması Türkiye, Irak ve Kuzey Irak arasında gelecekte sorunlar çıkabileceği sinyalini verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Marie Harf, günlük basın toplantısında, Kuzey Irak petrolünün Türkiye üzerinden uluslararası piyasalara sevkiyatının başlaması ve Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin buna tepki verdiğine ilişkin soruya verdiği yanıtta, "Burada olması gereken şey tarafların biraraya gelip bir anlaşmaya varmalarıdır. Bir anlaşma olmadan kimsenin bir adım atmaması gerekir. Anlaşma olmaksızın adımlar atılmakta olduğunu görüyoruz ve buna destek vermeyeceğiz. Bu konuda çok uzun süredir açık olduk" dedi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Marie Harf, Okmeydanı'nda yaşanan olaylarla ilgili soru üzerine, haberleri yakından izlediklerini belirterek, "Ölümler olmasından son derece üzüntü duyduk. Gerek protestolara katılanları gerekse bu protestolara müdahale edenleri soğukkanlılığa ve şiddetten kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.

Harf, ölümlerden birinin göz yaşartıcı gaz mermisi kovanı yüzünden meydana geldiğinin, Uluslararası Af Örgütü'nün bu silahları Türkiye'ye satmaması için ABD'ye çağrı yaptığının anımsatılması üzerine, "Türkiye NATO müttefikimiz. Bu çağrı üzerine bu konuda yeni bir girişim var mı bilmiyorum ama kontrol edeceğim" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, haklarında 52'şer yıl hapis cezası istenen gazeteciler ile ilgili bir yorum yapmak istemediğini söyledi.