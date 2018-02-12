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Kuzey gümüş martısı, Zonguldak'ın 306'ncı kuş türü oldu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - BÜLENT Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof

12 Şubat 2018 16:55

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - BÜLENT Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tuğrul Atasoy\'un liman çevresinde fotoğrafladığı kuzey gümüş martısı, Zonguldak’ın 306’ncı kuş türü olarak kayda alındı.
Zonguldak ve çevresinde, kuş türlerine yönelik çalışmalar yapan Prof. Dr. Atasoy, dün kent merkezindeki limanda bulunan bir binanın çatısında, martıların fotoğraflarını çekti. Daha sonra çektiği fotoğrafları inceleyen Atasoy, Zonguldak\'ta ilk kez görülen kuzey gümüş martısını tespit etti. Kuzey gümüş martısı, geçen yılın Ağustos ayında, Prof. Dr. Mustafa Sözen tarafından Zonguldak\'ın 305\'inci kuş türü olarak tespit edilen kara ağaçkakanın ardından 306\'ncı kuş türü olarak kayıtlara geçti.
Rusya, İrlanda, İskandinavya, İspanya ve İzlanda\'da görülen kuzey gümüş martısı, Türkiye\'de rastlanılan gümüş martı ile benzerlik gösteriyor.

FOTOĞRAFLI

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