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Kuzey Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

17 Mayıs 2022 19:14

Kuzey Ege Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtınalı havanın etkili olacağı bildirildi. Ulaşımdaki olası aksamalara karşı vatandaşlar ve denizciler uyarıldı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, rüzgarın yarın Ege Denizi'nin kuzeyinde saat 14.00'ten itibaren, zamanla kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğini bildirdi. Fırtınanın, 19 Mayıs Perşembe günü saat 24.00 itibariyle etkisini kaybedeceği belirtildi. Ulaşımdaki olası aksamalara karşı vatandaşlar ve denizciler uyarıldı. (DHA)

 

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