Kuzey'den ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatlarına tepki: Daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalacaklar

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Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin bu hafta başlayacak ortak tatbikatları için "bir bedel ödemesi gerektiğini" ifade etti.

Kuzey Kore'nin en yetkili isimlerinden Kim Jong-un'un kardeşi Kim Yo Jong, engelleyici saldırı kabiliyetlerini de geliştireceklerini ifade etti.

Güney Kore'nin ABD ile tatbikat yapmasını "haince" diye nitelendiren Kim Yo Jong, iki müttefikin tatbikatlar sonucunda daha büyük güvenlik tehlikeleriyle karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Kuzey Kore, yıllık olarak yapılan tatbikatları "işgal hazırlığı" olarak nitelendiriyor.

Güney Kore ve ABD'nin ortak tatbikatlarının ön hazırlıkları bugün başlayacak. Gelecek hafta daha büyük ve bilgisayar simülasyonları içeren tatbikatlar gerçekleştirilecek.