Kuzey'de Erdoğan artçıları: NATO'ya başvuruları gündemde olan Finlandiya ve İsveç'in dışişleri bakanları, Çavuşoğlu ile görüşmek istedi

T24 Dış Haberler

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın NATO üyeliği için başvuruda bulunmaya hazırlanan Finlandiya ve İsveç'in askeri ittifaka girmesine Türkiye'nin mesafeli durduğuna dair sinyal vermesinin ardından iki ülkenin dışişleri bakanı da Türkiyeli mevkidaşları ile görüşmek istediklerini söyledi.

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları bu hafta sonu (14 - 15 Mayıs) Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek toplantıda bir araya gelecek. Toplantıya NATO'ya üye olmaları gündemde olan Finlandiya ve İsveç'in de dışişleri bakanları katılacak.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "(Berlin'de) İsveç'in potansiyel NATO üyeliği başvurusunu konuşma fırsatımız olacak. Türkiye hükümeti bize direkt olarak böyle bir mesaj vermedi" dedi.

Başkent Helsinki'de cuma günü bir basın toplantısı düzenleyen Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da, hafta sonu yapılacak toplantılar sırasında "konuyu masaya yatırmaya devam etmek için" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeyi umduklarını söyledi.

Bir ülke NATO üyesi olmak için başvuru yapmaya karar verdiğinde askeri ittifakın resmi davette bulunması için 30 üye ülkenin oy birliği gerekiyor. Oy birliği sağlanır ve resmi davetiye gönderilirse NATO ve başvuruyu yapan ülke arasında üyelik müzakereleri başlıyor.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan cuma namazı çıkışında, "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyorum. Ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler. Ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKP-C'si Hollanda, İsveç'te yuvalanmış durumdalar. Daha da ileri gidiyorum, oraların parlamentolarında da yer alıyorlar. Bizim olumlu bakmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.



Binali Yıldırım "herkes uçağa binecek" demişti; İstanbul-Rize uçak bilet ücreti belli oldu!



Benzine 1,68; LPG'ye 40 kuruş zam!



Kulis: MYK'da sinyal kesici Jammer kullanıldı; Kılıçdaroğlu, SADAT "baskınını" son ana kadar CHP milletvekillerinden bile sakladı



Kuzey'de Erdoğan artçıları: NATO'ya başvuruları gündemde olan Finlandiya ve İsveç'in dışişleri bakanları, Çavuşoğlu ile görüşmek istedi



Ahmet Türk: Muhalefet kazanırsa, Erdoğan'ın demokratik biçimde makamını teslim edeceği konusunda ciddi kuşkularım var



İyi Partili İBB Meclisi üyesi Kıdık: Rize Havalimanı'nı açtıkları gün Atatürk Havalimanı'nı yıkıyorlar



Esra Hankulu'nun ölümünde Ümitcan Uygun'a verilen 10 yıl hapsin gerekçesi açıklandı: Öldürme kastı yok



Akaryakıta yılbaşından bu yana 16 kez zam geldi, benzinin litresi 6 ayda yüzde 131 arttı!



Cumartesi Anneleri, 894'üncü haftalarında gözaltında kaybedilen Mehmet Selim, Cezayir ve Hasan Örhan için adalet istedi



" />