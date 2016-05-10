Kuzey Carolina'daki trans birey yasası tartışması



ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde mart ayında kabul edilen yasada, trans bireylerin kamuya açık tuvaletleri doğum belgelerinde yer alan cinsiyetleri doğrultusunda kullanması öngörülmüştü.

Ülkedeki 1964 yılında yürürlüğe giren ve ayrımcılığı yasaklayan Sivil Haklar Yasası'nı hatırlatan Adalet Bakanlığı ise yasanın pazartesi gününe kadar değiştirilmesini istemişti.

Ancak yasanın hiç kimseyi ayrımcılığa uğratmadığını savunan Kuzey Carolina'nın Cumhuriyetçi Valisi Pat McCrory, Adalet Bakanlığı'nın kendilerine tanıdığı sürenin dolduğu pazartesi günü bakanlığa karşı dava açtı. Vali, Adalet Bakanlığı'nın söz konusu yasayı 'radikal bir şekilde farklı yorumladığını' öne sürdü.

Eyaletin demokrat Adalet Bakanı Roy Cooper ise yasayı savunmayacağını belirterek, Vali'den yasayı geri çekmesini ve eyaletin ekonomisini tehlikeye atmamasını istedi.

Çok sayıda büyük şirket, yasayı protesto etmek için eyaletten yatırım yapmama kararı almıştı. Bu şirketler arasında dünya genelinde faaliyet gösteren Paypal, Deutsche Bank gibi kuruluşlar bulunuyor.