Kuzey Carolina'da Florence Kasırgası; beş kişi hayatını kaybetti

Florence Kasırgası, saatteki hızı 150 kilometreyi bulan rüzgâr, yoğun yağış ve "felaket" düzeyinde sel uyarılarıyla birlikte ABD'nin doğu kıyılarını etki altına aldı. Şu ana dek fırtına ile ilişkili olarak beş kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Hava uzmanları Kuzey ve Güney Carolina ve Virginia eyaletlerinde "felakete" yol açabilecek ani sel risklerine karşı, bu bölgelerde yaşayanları uyarıyor.

Gücünü biraz olsun yitiren kasırga, tropik fırtına seviyesine düşürülse de uzmanlar şiddetli yağış ve fırtınanın bölgeyi etki altında tutmaya devam ettiğini belirtiyor.

Bölgede 3 günde 8 aylık yağmur bekleniyor. Federal Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı Brock Long, "İç bölgelerdeki sel felaketleri çok sayıda kişinin ölümüne neden olabilir ve bu felaketlere tanıklık etmek üzereyiz" dedi.

Kasırganın merkezi Kuzey Carolina'daki Wrightville Beach'e vardı. Daha önce ulaşan kasırga bulutlarının dış çepherleri kıyı bölgelerinin suyla kaplanmasına neden olurken, New Bern kentindeki çok sayıda kişinin kurtarılmayı beklediği bildiriliyor.

1 milyon 700 binden fazla kişi için tahliye emri verildi. Eyaletin Afet Yönetim Merkezi'ne göre Kuzey Carolina'da 600 bin kişinin elektriği kesildi.

Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, bin yılda bir yaşanacak bir olay olarak tanımladığı kasırganın "günler boyunca bölgeyi etkilemeye devam edebileceğini" açıkladı.

Ulusal Hava Durumu Hizmetleri Merkezi uzmanı Brandon Locklear'a göre Kuzey Carolina'ya, normalde 8 ayda alacağı yağmur 2 ya da 3 gün içinde düşecek.

Bu arada, binlerce kilometre ötedeki Filipinler'e de dev bir taygun yaklaşıyor. Yetkililer Süper Tayfun Manghut'ın güzergahı üzerinde 5 milyon kişinin yaşadığını söyledi.

Tehlikeler ne?

Kuzey Carolina'nın bazı bölgelerinde sadece birkaç saat içinde 30 santimetre derinliğinde yağmur yağdı. Ölümlerin tamamının da bu eyalette olduğu aktarılıyor.

Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) rüzgâr hızının biraz azaldığını, ancak buna karşın aşırı yağış ve su seviyelerinde yükselme tahminleri nedeniyle kasırganın hala çok tehlikeli olduğunu açıkladı.

Federal Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı Brock Long özellikle akarsu kenarlarında ve rakımı düşük yerlerde yaşayanların risk altında olduğunu belirtti.

Analiz şirketi CoreLogic'e göre, Florence'ın vereceği zararın maliyeti 170 milyar dolar olabilir ve kasırgadan 759 bin ev ile iş yeri etkilenebilir.