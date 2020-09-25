Kuzey Carolina'da postayla oy verme süreci başladı: Siyah seçmende geçersiz oy sayısı beyazların iki katı

ABD Başkanlık seçimleri için posta yoluyla oy verme sürecine başlayan ve seçim için kritik eyaletlerden biri olan Kuzey Carolina'da siyah seçmenin yaklaşık yüzde 4'ünün postayla gönderdikleri pusulanın reddedildiği ortaya çıktı. Pusulaların geçersiz sayılmasının postayla oy verme sürecini destekleyen Demokratlar için olumsuz etkisi olabileceği düşünülüyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre, posta yoluyla oy verme sürecinin ilk başladığı eyaletlerden biri olan Kuzey Carolina'da siyah seçmenlerin oy pusulaları, beyazlara göre iki kat daha fazla geçersiz sayıldı. Siyah seçmenin yaklaşık yüzde 4'ünün pusulasının geçersiz sayıldığı belirtildi. Ancak, seçmen savunucuları siyah ve beyaz seçmenlerin oylarının geçersiz sayılması arasındaki farka dikkati çekti.

Seçmen savunucuları Kuzey Carolina'da geçersiz sayılan pusulaların çoğunlukla siyah seçmenin ilk kez posta yoluyla oy kullanmasından kaynaklandığını belirtti. Bazı seçmenlerin pusulayı gönderirken kişisel bilgiler kısmını eksik bıraktığı, imza atmayı unuttuğu belirtildi. Öte yandan yetkililer, eksik belgeler olduğunda seçmene ulaşıp düzeltme şansı verdiklerini söyledi.

198 bin geçersiz oy

Resmi verilere göre Kuzey Carolina'da oy süreci 4 Eylül'de başladı ve bu zamana kadar 198 bin oy geçersiz sayıldı. Eyaletin 7.2 milyon seçmeninin 1 milyonu posta yoluyla oy vermeyi tercih etti. 2016 seçimlerindeki posta yoluyla oy verenlerin 12 katı tercih olmasının nedeni olarak yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını görülüyor. Postayla oy verenlerin yüzde 55'i Demokrat Parti seçmeniyken yüzde 16'sı Cumhuriyetçi Parti oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce sık sık posta yoluyla oy vermeye karşı olduğunu belirtmişti. Öte yandan Demokrat Parti, 3 Kasım'da Koronavirüs salgını sürerken yapılacak seçim için posta yoluyla oy vermenin daha güvenli olacağını savunuyor.