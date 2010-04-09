Kuzey Akım'ın inşaatına başlandı

T24-



Rus şirketi Gazprom'un yüzde 51 oranında sahibi olduğu Kuzey Akım, Rusya'nın liman kenti Vyborg'dan Almanya'nın Greifswald limanına uzanacak.



Vyborg'da düzenlenen tören Rusya Federasyonu Başkanı Dimitri Medvedev ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'i bir araya getirdi.



Boru hattının Baltık Denizi'ne ekolojik yönden zarar verebileceğinden kaygı duyuluyor.



Kısmen bu kaygılardan dolayı projeye inşaat izni geçen şubat ayına kadar çıkartılamamıştı.



Vyborg'daki törende Rus lider Medvedev, Rus doğal gazının Kuzey Akım sayesinde transit ülkeleri bertaraf edip doğrudan Batı Avrupa'ya ulaştırabileceğini söyledi.



Halihazırdaki boru hatları Avrupa'ya Moldova, Belarus ve Ukrayna üzerinden geçerek varıyor.



Rusya, Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacının yüzde 30'a varan bir kısmını karşılıyor.



Yakın zaman içinde Moskova'nın transit ülke konumundaki komşularıyla yaşadığı siyasi ve mali anlaşmazlıklar doğal gaz ikmalini geçici olarak durdurmuş ya da azaltmıştı.



Rusya'da doğal gaz pazarını elinde tutan devlet şirketi Gazprom, Baltık Denizi altına ilk borunun döşendiğini duyurdu.



7,4 milyar euro



Kuzey Akım boru hattı Rus, Finlandiya, İsveç ve Alman sularının altından geçecek.



Gazprom'un yüzde 51 oranındaki hissesini, her biri yüzde 20'lik paya sahip olan iki Alman şirketi ve yüzde 9 hisse sahibi olan bir Hollanda şirketi tamamlıyor.



2012 yılında doğal gaz sevkiyatına başlaması planlanan boru hattının maliyetinin 7 milyar 4 yüz milyon eoru'yu bulması bekleniyor.



Rusya, Kuzey Akım üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine yılda 55 milyar metreküp gaz pompalamayı hedefliyor.



Projeyi destekleyen çevreler, AB'nin doğal gaz ihtiyacının garantiye alındığını söylüyorlar.



Fakat çevreci gruplar boru hattının deniz yatağında tortulanmış zehirli maddeleri sulara karıştırarak bir felakete yol açabileceğini düşünüyor.



Baltık Denizi, dünyanın en kirli denizlerinden biri.



Boru hattının inşaatına uzun süre direnen Finlandiya hükümeti nihayet şubat ayında boruları döşeyen gemilerin Finlandiya ekonomik bölgesine ait sularda demir atmaması kaydıyla yeşil ışık yaktı.



Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Kuzey Akım'ın çevreye olası etkilerinin kapsamlı şekilde araştırıldığını söyleyerek Baltık liderlerine güvence verdi.