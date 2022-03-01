Kuzey Akımı 2 AG şirketi İsviçre'de iflas başvurusu yapmaya hazırlanıyor

Şirket konuya ilişkin resmi açıklama yapmazken Gazprom da bu alanda yorum yapmaktan kaçınıyor.
ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi 23 Şubat'ta "Kuzey Akımı 2 AG'yi içeren işlemlerin sona erdirilmesine" veya 2 Mart'a kadar "Kuzey Akımı 2 AG'de sahipliği olan tüm tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı finansal işlemlerde yüzde 50 veya daha fazla ödemesi yapması gerektiğine" karar verdi.
Finansmanı kimler üstlendi?
Gazprom 11 milyar dolarlık boru hattı projesinin maliyetinin yarısını öderken geri kalan yarısını da İngiliz petrol ve gaz devi Shell (SHEL.L), Avusturya'dan OMV (OMVV.VI), Fransa'dan Engie, Almanya'dan Uniper (UN01.01) ve Wintershall DEA (WINT.UL) ödedi.
Shell, Engie ve Wintershall DEA, yorum taleplerine hemen yanıt vermezken OMV'nin yorum yapmaktan kaçındığı aktarıldı.
Uniper'ın sözcüsü, Kuzey Akım 2 AG tarafından olası bir iflas başvurusu hakkında soru sorulduğunda ise "Şirketin şu anda böyle bir bilgiye sahip olmadığını" söyledi.
İşçilerin sözleşmeleri feshedildi
Reuters'ın kaynakları ise Kuzey Akımı 2 AG şirketindeki işçilerin sözleşmelerinin feshedildiğini aktarıyor.
İsviçre Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, pazartesi günü radyo servisi RTS'ye verdiği röportajda, İsviçre'nin Zug kentinde şirket için çalışan 140'tan fazla Kuzey Akımı personelinin işten çıkarıldığını doğruladı.
Rusya'nın geçen hafta Ukrayna'yı işgalinden bu yana, petrol devleri de dahil olmak üzere birçok büyük şirket, diğer yatırımların yanı sıra artık Kuzey Akımı 2'ye dahil olmayacaklarını ve Rus operasyonlarından çıkacaklarını söylediler.