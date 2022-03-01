Kuzey Akımı 2 AG şirketi İsviçre'de iflas başvurusu yapmaya hazırlanıyor

Rusya'dan Almanya'ya giden Nord Stream 2 (Kuzey Akımı 2) doğalgaz boru hattını inşa eden İsviçre merkezli şirketten iki kaynak iflas başvurusunda bulunmayı düşündüklerini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), geçen hafta Rusya'nın ülkeyi işgalinden önce doğu Ukrayna'da iki ayrılıkçı bölgeyi tanımasının ardından Kuzey Akımı 2'ye de yaptırım uygulama kararı almıştı. İşgal ile birlikte Almanya ve tüm AB de bu yaptırıma katılınca proje tamamen askıya alındı.

Bu şekilde 1230 km'lik boru hattı, tırmanan Ukrayna krizinin bir sonucu olarak geleceği belirsiz bir altyapı haline geldi.

Euronews'in haberine göre İsviçre'de kayıtlı ve Rus devlet doğalgaz devi Gazprom'un sahibi olduğu Kuzey Akımı 2 AG şirketi, Rusya'dan Almanya'ya gaz pompalama kapasitesini iki katına çıkarmak için tasarlanan 11 milyar dolarlık projeyi geçen yıl tamamlamıştı.

Potansiyel bir iflas hakkındaki görüşmeler gizli olduğu için isminin açıklanmaması koşuluyla Reuters'a özel konuşan iki kaynak, şirketin bazı yükümlülüklerini yerine getirmek için bir mali danışmanla çalıştığını ve bir İsviçre mahkemesinde resmen iflas işlemlerine hemen bu hafta başlayabileceğini söyledi.