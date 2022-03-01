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Dünya

Kuzey Akımı 2 AG şirketi İsviçre'de iflas başvurusu yapmaya hazırlanıyor

1230 km'lik boru hattı, tırmanan Ukrayna krizinin bir sonucu olarak geleceği belirsiz bir altyapı haline geldi

01 Mart 2022 17:22

Rusya'dan Almanya'ya giden Nord Stream 2 (Kuzey Akımı 2) doğalgaz boru hattını inşa eden İsviçre merkezli şirketten iki kaynak iflas başvurusunda bulunmayı düşündüklerini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), geçen hafta Rusya'nın ülkeyi işgalinden önce doğu Ukrayna'da iki ayrılıkçı bölgeyi tanımasının ardından Kuzey Akımı 2'ye de yaptırım uygulama kararı almıştı. İşgal ile birlikte Almanya ve tüm AB de bu yaptırıma katılınca proje tamamen askıya alındı.

Bu şekilde 1230 km'lik boru hattı, tırmanan Ukrayna krizinin bir sonucu olarak geleceği belirsiz bir altyapı haline geldi.

Euronews'in haberine göre İsviçre'de kayıtlı ve Rus devlet doğalgaz devi Gazprom'un sahibi olduğu Kuzey Akımı 2 AG şirketi, Rusya'dan Almanya'ya gaz pompalama kapasitesini iki katına çıkarmak için tasarlanan 11 milyar dolarlık projeyi geçen yıl tamamlamıştı.

Potansiyel bir iflas hakkındaki görüşmeler gizli olduğu için isminin açıklanmaması koşuluyla Reuters'a özel konuşan iki kaynak, şirketin bazı yükümlülüklerini yerine getirmek için bir mali danışmanla çalıştığını ve bir İsviçre mahkemesinde resmen iflas işlemlerine hemen bu hafta başlayabileceğini söyledi.

Şirket konuya ilişkin resmi açıklama yapmazken Gazprom da bu alanda yorum yapmaktan kaçınıyor.

ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi 23 Şubat'ta "Kuzey Akımı 2 AG'yi içeren işlemlerin sona erdirilmesine" veya 2 Mart'a kadar "Kuzey Akımı 2 AG'de sahipliği olan tüm tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı finansal işlemlerde yüzde 50 veya daha fazla ödemesi yapması gerektiğine" karar verdi.

Finansmanı kimler üstlendi?

Gazprom 11 milyar dolarlık boru hattı projesinin maliyetinin yarısını öderken geri kalan yarısını da İngiliz petrol ve gaz devi Shell (SHEL.L), Avusturya'dan OMV (OMVV.VI), Fransa'dan Engie, Almanya'dan Uniper (UN01.01) ve Wintershall DEA (WINT.UL) ödedi.

Shell, Engie ve Wintershall DEA, yorum taleplerine hemen yanıt vermezken OMV'nin yorum yapmaktan kaçındığı aktarıldı.

Uniper'ın sözcüsü, Kuzey Akım 2 AG tarafından olası bir iflas başvurusu hakkında soru sorulduğunda ise "Şirketin şu anda böyle bir bilgiye sahip olmadığını" söyledi.

İşçilerin sözleşmeleri feshedildi

Reuters'ın kaynakları ise Kuzey Akımı 2 AG şirketindeki işçilerin sözleşmelerinin feshedildiğini aktarıyor.

İsviçre Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, pazartesi günü radyo servisi RTS'ye verdiği röportajda, İsviçre'nin Zug kentinde şirket için çalışan 140'tan fazla Kuzey Akımı personelinin işten çıkarıldığını doğruladı.

Rusya'nın geçen hafta Ukrayna'yı işgalinden bu yana, petrol devleri de dahil olmak üzere birçok büyük şirket, diğer yatırımların yanı sıra artık Kuzey Akımı 2'ye dahil olmayacaklarını ve Rus operasyonlarından çıkacaklarını söylediler.

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