-KUZEY AFRİKA'NIN EN BÜYÜK STADINI TÜRK FİRMASI KURACAK TRABLUS/ANKARA (A.A) - 17.12.2010 - Rönesans Holding A.Ş., Avusturyalı ortağı PORR AG ile Libya'nın başkenti Trablus'da Kuzey Afrika'nın en büyük stadyumunu inşa edecek. Temeli, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Dr. Muhammed Kaddafi'nin katılımıyla atılan stadyum, 2013 yılında yapılacak Afrika Uluslararası Kupası için hazırlanıyor. UEFA standartlarına uygun olarak inşa edilecek 50 bin kişilik stadyum, 200 milyon avroya malolacak. 10 bin araçlık park yeri olacak stadyumda, VIP ve basın mensupları için iki ayrı alan yer alacak. Stadyum, mimari özelliğini Trablus'un kaynağı olan Oea, Leptis ve Sabratha antik kentlerinden alacak. Stadyum, bu kentleri sembolize eden yüksekliği 100 metreyi bulan çelikten yapılmış 3 kemer arasına inşa edilecek. -''LİBYA PAZARINA 2,5 YIL ÖNCE GİRDİK''- Rönesans Holding A.Ş. Gayrimenkul Grubu Başkanı Kamil Yanıkömeroğlu, stadyumun bitiş tarihinin 2013 olduğunu, ancak Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Muhammed Kaddafi'ye stadı, 12 Aralık 2012'de oynanacak Brezilya-Libya dostluk maçına yetiştireceklerine dair söz verdiklerini ifade etti. Yanıkömeroğlu, stadyumun Kuzey Afrika'nın en büyük ve modern stadı olacağını belirterek, burayı geçen yıl hisse alımı Avusturya'nın 2. büyük ve Avrupa'nın önde gelen inşaat firmalarından PORR AG ile yapacaklarını söyledi. Rönesans'ın Libya pazarına yaklaşık 2,5 yıl önce girdiğini bildiren Yanıkömeroğlu, ''Bu aslında bizim geç girdiğimiz bir pazar. Ama Rönesans buraya pazar ve sistemin oturmasının ardından girdi'' dedi. Buna küresel krizin önayak olduğunu, krizle birlikte ülke riskini azaltmak amacıyla hem komşu ülkeleri keşfettiklerini hem de Libya gibi Türk müteahhitliğine ihtiyaç bulunan ülkeleri fark ettiklerini kaydeden Yanıkömeroğlu, daha önce Rusya, Ukrayna ve Türkiye pazarına odaklandıklarını belirtti. -''ODAKLANDIĞIMIZ PAZARLAR KOMŞU ÜLKELER'' Libya'da 2 yıldaki çalışmaları hakkında bilgi veren Yanıkömeroğlu, bunlar arasında şu anda inşa edilmekte olan beş bölgesel havaalanı, Tripoli El Fetih Üniversitesi ve ülkenin en doğusundaki Al Burdi Otelinin yer aldığını söyledi. Yanıkömeroğlu, ayrıca Afrika'nın en büyük alışveriş ve iş merkezi, otel ve sağlık bölümünden oluşan bir kompleks inşa ettiklerini de belirterek, ''Şu anda Libya'da iş hacmimiz yaklaşık 2 milyar doları buldu. 2 yılda bunu 2'ye katlamayı planlıyoruz. Hedefimiz ilk 5 yılda iş hacmi olarak Libya pazarında da Rusya pazarındaki büyüklüğümüze ulaşmak'' diye konuştu. Diğer odaklandıkları pazarların da komşu ülkeler olduğunu belirten Yanıkömeroğlu, bunları Suriye, İran olarak sıraladı. 2 yıl içinde Irak pazarına da girmeyi düşündüklerini söyledi. Türkmenistan'ın ise yine 2 yıl içinde girdikleri ve büyüdükleri bir pazar olduğunu belirten Yanıkömeroğlu, şunları söyledi: ''Bizim şu anda inşaat alanında yıllık ciromuz yaklaşık 1 milyar avro. Bir de yatırım ciromuz var. Bunun şu ana kadar Rusya ve Türkiye'de faaliyetleri vardı. Buna Suriye'yi ekledik. Rönesans gayrimenkulün şu anda ulaştığı değer 1,5 milyar avro ve bunu son 4-5 yılda oluştu. Amacımız bunu yine önümüzdeki 3 yılda hem ülke sayısını artırmak hem de ciromuzu 2'ye katlamak.'' -BAB TRABLUS- Yanıkömeroğlu, yürüttükleri Bab Trablus 2 Projesi hakkında da bilgi verdi. Bunun Kuzey Afrika'nın en büyük karma projelerinden biri olduğunu belirten Yanıkömeroğlu, projenin ilk etabında büyük bir AVM, 5 yıldızlı otel, ofis kompleksi bulunduğunu, projenin ikinci etabında lüks konut, üçüncü etabında ise hastane yapımı olduğunu söyledi. Yanıkömeroğlu, bu yılın ocak ayında başlanan AVM inşaatının 2011 yılı aralık ayında tamamlanacağı, daha sonra konut alanlarına ve hastane yapımına başlanacağını kaydetti.