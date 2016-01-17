Kuzey Afrikalılara hızlı sınırdışı



Funke Medya Grubu'nun haberine göre Hristiyan Demokrat Birlik partili bakan, Kuzey Afrika ülkelerinden gelen iltica başvurularının güvenli ülkelerden gelen iltica başvuruları gibi öncelikli olarak incelenmesi için çalışma başlattı. Bu durumda Cezayir, Fas ve Tunus'tan gelen sığınmacılar Almanya genelinde belediyelere dağıtılmayacak, geri gönderme tesislerinde tutulacak ve iltica başvuruları da daha hızlı bir biçimde değerlendirelecek.

Almanya'da Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yeni bir yasayla Cezayir, Tunus ve Fas'ı güvenli ülke ilan etmek istiyor ancak bu noktada koalisyondaki Sosyal Demokrat Parti'nin onayına ihtiyaç var. Hükümette uzlaşma sağlansa dahi düzenlemenin ayrıca Eyalet Temsilciler Meclisi'nde (Bundesrat) onaylanması gerekiyor. Bu da Yeşiller'in yönetimde olduğu en az bir eyaletin de düzenlemeye evet demesi gerektiği anlamına geliyor. Bu sürecin tamamlanması uzun süreceği için Welt am Sonntag'ın haberine göre Başbakan Angela Merkel ile koalisyonun küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) lideri Horst Seehofer, İçişleri Bakanı'nın tasarısına yeşil ışık yaktı.

Alman yasalarına göre siyasi kovuşturmanın olmadığı ülkeler “güvenli ülke” kategorisinde yer alıyor. Bu ülkelerden gelen iltica başvuruları özel bir durum olmadığı müddetçe reddediliyor. Avrupa Birliği ülkeleri, Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Kosova, Gana ve Senegal güvenli ülke kategorisinde.