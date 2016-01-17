T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kuzey Afrikalılara hızlı sınırdışı

Köln’deki taciz olaylarının ardından Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere Cezayir, Fas ve Tunuslu ilticacıların daha hızlı sınırdışı edilebilmesi için kolları sıvadı.

17 Ocak 2016 18:01


Funke Medya Grubu'nun haberine göre Hristiyan Demokrat Birlik partili bakan, Kuzey Afrika ülkelerinden gelen iltica başvurularının güvenli ülkelerden gelen iltica başvuruları gibi öncelikli olarak incelenmesi için çalışma başlattı. Bu durumda Cezayir, Fas ve Tunus'tan gelen sığınmacılar Almanya genelinde belediyelere dağıtılmayacak, geri gönderme tesislerinde tutulacak ve iltica başvuruları da daha hızlı bir biçimde değerlendirelecek.

Almanya'da Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yeni bir yasayla Cezayir, Tunus ve Fas'ı güvenli ülke ilan etmek istiyor ancak bu noktada koalisyondaki Sosyal Demokrat Parti'nin onayına ihtiyaç var. Hükümette uzlaşma sağlansa dahi düzenlemenin ayrıca Eyalet Temsilciler Meclisi'nde (Bundesrat) onaylanması gerekiyor. Bu da Yeşiller'in yönetimde olduğu en az bir eyaletin de düzenlemeye evet demesi gerektiği anlamına geliyor. Bu sürecin tamamlanması uzun süreceği için Welt am Sonntag'ın haberine göre Başbakan Angela Merkel ile koalisyonun küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) lideri Horst Seehofer, İçişleri Bakanı'nın tasarısına yeşil ışık yaktı.

Alman yasalarına göre siyasi kovuşturmanın olmadığı ülkeler “güvenli ülke” kategorisinde yer alıyor. Bu ülkelerden gelen iltica başvuruları özel bir durum olmadığı müddetçe reddediliyor. Avrupa Birliği ülkeleri, Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Kosova, Gana ve Senegal güvenli ülke kategorisinde.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KölnAlmanyaBakanı ThomasMaiziere Cezayir FasTunusluMedya GrubuHristiyan Demokrat BirlikKuzey AfrikaCezayir FasTunusHristiyan Birlik PartileriCezayir TunusFasSosyal Demokrat PartiEyalet Temsilciler MeclisiYeşillerWelt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24