-KUZEY AFRİKA'DA İSYAN DİNMİYOR CEZAYİR (A.A) - 19.01.2011 - Kuzey Afrika ülkeleri Cezayir ve Tunus'ta halkın protesto gösterileri sürüyor. Cezayir'de iki kişi kendini yakma girişiminde bulunurken, Tunus'ta halk yine gösteriler düzenledi. El Vatan gazetesinin haberinde, Kerim adlı 35 yaşındaki bir kişinin, ülkenin doğu kesimindeki Dellys kentinde dün akşam kendini ateşe vermeye çalıştığını, akli melekeleri yerinde olmayan bu kişinin durumunun kritik olduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Kent belediyesine yakın kaynaklar, bu olayın "psikiyatrik bir vaka" olduğunu söylediler. Bu girişimle, Cezayir'de kendini yakmaya çalışanların sayısı 7'ye çıktı. Tunus'ta, geçen ay sebze arabasına el konulmasının ardından kendini yakan diplomalı bir seyyar satıcının ölmesi ülkede büyük infial yaratmıştı. Gösteriler çığ gibi büyümüş ve tepkilere direnemeyen Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Tunus'taki olaylar bölge ülkelerinde de eylemleri tetikledi. Yerel kaynaklar, Sidi Ali Binyub bölgesinde bir kadının, üzerine yanıcı bir madde dökerek belediye meclis binasının avlusunda kendini yakmaya çalıştığını belirtti. Meclisteki bir görevli tarafından engellenen ve yalnızca elinden yaralanan kadının, kırsal kesimde yaşayanlara yapılan yardım için başvurduğu, ancak bu talebinin reddedildiği kaydedildi. Bu girişimle, Cezayir'de kendini yakmaya çalışanların sayısı 6'ya çıktı. -TUNUS'TA YENİ PROTESTO GÖSTERİLERİ- Tunus'ta sokağa çıkma yasağı uygulamasının "güvenlik durumundaki iyileşme" nedeniyle bugünden itibaren iki saat hafifletildiği bildirildi. Tunus televizyonunda, "güvenlik durumunda sağlanan gelişme sayesinde sokağa çıkma yasağının bugünden itibaren yerel saatle akşam 20.00 ile sabaha karşı 05.00 arasında uygulanmasının kararlaştırıldığı" belirtildi. Sokağa çıkma yasağı daha önce 18.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanıyordu. Diğer güvenlik önlemlerinde ise değişiklik yapılmadığı kaydedildi. Bu arada, başkent Tunus'un merkezinde 400'den fazla kişinin yeni geçiş hükümetini protesto etmek amacıyla bu sabah gösteri düzenlediği bildirildi. Güvenlik çemberine alınan protestocuların, "Yeni bir parlamento, yeni bir anayasa ve yeni bir cumhuriyet istiyoruz" şeklinde sloganlar attıkları belirtildi.