Kuzey Afrika ve Ortadoğu'nun ateşi yükseliyor

T24 - Tunus'ta başlayan ve Mısır'da devam eden hükümet karşıtı gösteriler, Libya, Yemen, Bahreyn ve Umman'a da sıçradı. Libya'da internet ve telefon bağlantıları kesilirken, Yemen'de göstericiler hükümet binalarına sıldırdı.







Libya'da bilanço ağırlaşıyor





ANKARA- Tunus'ta başlayan Mısır'da Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in görevini bırakmasıyla sonuçlanan yönetim karşıtı gösterilerin sıçradığı Libya'da geçen çarşambadan bu yana yapılan gösterilerde 84 kişinin öldüğü belirtiliyor.





Merkezi New York'ta bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), hastane çalışanları ve görgü tanıklarına dayanarak, olaylarda 84 kişinin öldüğü tahminini bildirdi.





Uluslararası Af Örgütü, medya ve internete kısıtlamaların uygulanması nedeniyle kesin rakamlar tespit edilememesine rağmen 35'i dün olayların merkezi Bingazi'de, 46 kişinin öldüğünü açıklamıştı.







İnternet erişimi de kesildi





Merkezi ABD'de bulunan ve internet trafiğinin gözetiminde uzman olan Arbor Networks şirketinin açıklamasında, dün Libya'da internet erişiminde kısıtlamaların olduğunu, geceyarısı da internet erişiminin "aniden kesildiği" belirtildi.





Öte yandan özel güvenlik güçlerinin Bingazi'deki protesto kamplarına baskın yaparak, bölgeyi temizlediği belirtildi.







Yemen'de hükümet binalarında saldırı





Yemen'in başkenti Sana'da hükümet karşıtlarının bu sabah tekrar gösterilere başladığı bildiriliyor.





Bölgedeki kaynaklar, Sana'da üniversitenin önünde toplanan yüzlerce göstericinin Adalet Bakanlığına doğru yürüdüğünü söyledi.





Ülkenin güneyindeki sahil kenti Aden'de ise grupların hükümet binalarına saldırdığı, yağmaladığı ve yaktığı belirtildi.





Aden sakinleri, saldırı, yağmalama ve yakma olaylarına rağmen kent sokaklarında polis ya da asker olmadığını bildiriyor.





Yemen'de 9. gününe giren protesto gösterilerine polisin müdahalesi sonucu en az 6 kişinin öldüğü, 150'den fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor.







Bugün de 1 kişi öldü





Sana'da bugünkü gösterilerde güvenlik güçlerinin bir protestocuyu vurarak öldürdüğü bildirildi.

Sağlık yetkilileri, polisin Sana'daki binlerce göstericinin yürüyüşü sırasında ateş açması sonucu 5 kişinin de yaralandığını söyledi.







Bahreyn'de göstericiler polisle çatıştı





Yönetim karşıtı protestoların yapıldığı Bahreyn'in başkenti Manama'da polisin protestoculara müdahale ettiği bildirildi.





Reuters'ın haberine göre, polis, askerlerin protestoların merkezi İnci Meydanı'ndan çekilmesinden sonra meydana geri dönen protestoculara göz yaşartıcı gaz atarak, protestoculara güç uyguladı.





Bahreyn Veliaht Prensi Salman Bin Hamad El Halife de askerlere sokaklardan çekilme talimatını verdiklerini söyledi.





Veliaht Prens, askerlerin çekilmesinden sonra düzeni polisin sağlayacağını belirtti.





Yönetim karşıtı gösterilerin bir haftadır sürdüğü Bahreyn'de Kral Hamad Bin İsa El Halife, Veliaht Prens'ten gösterilerle krallığı sarsan krizin çözümü için "bütün taraflarla" ulusal diyalog başlatmasını istemişti.





Ana muhalefetteki Şii bloku ise Kral'ın diyalog önerisini reddederek, öncelikle askerlerin sokaklardan çekilmesi gerektiğini bildirmişti.







Umman'a da sıçradı





Umman'da da yüzlerce kişi siyasi reform talebiyle gösteri yapıyor.





Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki yönetim karşıtı protestolardan sonra, Umman'ın başkenti Muskat'ta da cuma namazından sonra gösteri düzenlendi.





Başkentin ticari merkezi Ruvi'de toplanan 300 dolayında kişi "demokrasi istiyoruz" sloganları atarken, maaş zammı ve iş talebinde bulundu.





Göstericiler, bakanların 4 yıldan uzun süre görev yapmamasını da istedi.





Protestocuların bir saat kadar süren gösterinin ardından bölgeden ayrıldığı belirtildi.





Umman Sultanı Kabus Bin Said, 1992 yılında Şura Meclisi'ni oluşturmuştu. Meclisin 84 üyesi ülkedeki 61 bölgenin seçmeni tarafından seçiliyor. Ancak tavsiye organı olan parlamentonun yasama yetkisi bulunmuyor.







Kuveyt'te yaralı sayısı 30





Kuveyt'te vatandaşlık isteyen vatansız Araplarla güvenlik güçleri arasında dün çıkan çatışmalarda 30 kişinin yaralandığı bildirildi.





Güvenlik kaynakları, başkent Kuveyt'in kuzeybatısıntaki Cahra'da düzenlenen gösterilerde 50 kişinin de gözaltına alındığını belirtti.





Aynı kaynaklar, Salibiye köyünde de 80 kişinin benzer gösteri yaptığını söyledi.





Güvenlik güçlerinin Cahra'da göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ettiği kaydedildi.





İçişleri bakanlığı, göstericilerin güvenlik güçlerine taş attığını açıkladı.





Kuveyt'te uzun süredir yaşayan, ancak vatandaşlığı bulunmayan Bedeviler, vatandaşlık hakkı, parasız eğitim, bedava sağlık hizmeti, iş ve Kuveyt vatandaşlarıyla eşit haklar istiyor.



