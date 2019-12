Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da son durum ne?

T24 - Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerini saran siyasi ve sosyal ayaklanma dalgası, bu ülkelerin otoriter rejimlerine bağlı güvenlik güçleri tarafından sertçe bastırılmaya çalışılıyor.



Libya



Kuzey Afrika ülkelerinden Libya'da, 42 yıldır iktidarı elinde bulunduran Muammer Kaddafi'nin, devam eden gösteriler ve yer yer askerlerin de göstericilere katılması sonucu, Libya'nın doğusundaki çok sayıda bölgenin kontrolünü kaybettiği belirtiliyor.



Yönetimde kalmaya kararlı olduğunu ve gerekirse ayaklanmayı "kanda boğacağını" söyleyen Kaddafi, her ne pahasına olursa olsun ülkenin kontrolünü yeniden ele alacağını vurguluyor.



Kaddafi'ye bağlı askeri birliklerin ve paralı askerlerin halka karşı giriştiği katliamı kınayan ve Kaddafi'yi "insanlığa karşı suç işlemekle" ve "soykırım" ile suçlayan uluslararası toplum ise, şiddetin bir an önce durmasını istiyor.



15 Şubat tarihinden bu yana meydana gelen şiddet olaylarında, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu'na (FIDH) göre, 15 Şubattan bu yana meydana gelen şiddet olaylarında en az 640 kişi hayatını kaybetti. Kaddafi'nin eski bir protokol yetkilisine göre ise, binden fazla kişi yaşamını yitirdi.



İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, ülkenin doğusunda El Kaide'nin eski bir Guantanamo tutsağının idaresinde İslami emirlik kurduğunu belirtirken, terör örgütü El Kaide'nin Mağrib kolu, Libya'daki protestocuları desteklediğini duyurdu.



Libya Dışişleri Bakan yardımcısı Halid Kaym da, ülkeye yasadışı yollardan girmiş olan yabancı gazetecilerin, yasadışı konumda bulundukları yönünde uyarıda bulundu.



Tunus



Mısır



Libya'da meydana gelen şiddet olaylarından kaçan yaklaşık 15 bin kişinin kısa süre önce halk isyanının yaşandığı Mısır'ın Sallum sınır kapısından bu ülkeye giriş yaptığı bildiriliyor.



Mısırlı yetkililer ayrıca, Libyalı makamlardan Libya'da yaşayan Mısır vatandaşlarını ülkeye geri getirmek amacıyla 37 uçak seferi düzenleme izni aldığı belirtiliyor. Kahire'ye göre, yaklaşık bir buçuk milyon Mısırlı Libya'da çalışıyor.



Cezayir



Cezayir de, iktidar olağanüstü halin çok yakında kalkacağını, ülkenin ekonomik durumunu düzeltmeye, istihdamı sağlamaya ve konut sorununu çözmeye yönelik önlemlerin alınacağını duyurdu.



Fas



Yemen



Körfez ülkelerinden Yemen'de, başkent Sana'da iktidar yanlılarının, iktidar karşıtı göstericilerin bir oturma eylemine müdahalesi iki göstericinin ölümüne yol açtı.



Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in iktidarı terk etmesini isteyen binlerce gösterici başkent Sana'yı işgal etmiş durumda. İktidar partisi Genel Halk Kongresi (CPG), düzenlemeyi öngördüğü bir karşı gösteriyi süresiz ertelediğini açıkladı ve CPG'nin on milletvekili, ülkedeki gösterilerde baskı ve güç kullanılmasını protesto için partilerinden istifa etti.



Bahreyn



Irak



Irak'ın kuzeyi Halepçe'de, iki Kürt partisinin militanları arasında bir haftadır meydana gelen çatışmalarda biri polis memuru olmak üzere, 5 kişinin öldüğü 10 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.



