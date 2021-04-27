Kuzey Afrika'dan İspanya'ya geçmeye çalışan sığınmacılardan 17'si yaşamını yitirdi

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Sahil Güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberde, Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir helikopterin, El Hierro adasının 490 kilometre güneybatısında denizde, içinde sığınmacıların olduğu bir tekneyi gördüğü belirtildi.

Askerlerin tekneden kurtardığı 3 kişinin, El Hierro adasındaki bir hastaneye götürüldüğü kaydedildi. Gran Kanarya adasından yola çıkan Sahil Güvenlik gemisinin ise 17 sığınmacının cansız bedeninin bulunduğu ve yaklaşık 20 saatlik uzakta bulunan tekneye doğru gittiği açıklandı.

Teknedeki 17 sığınmacının ölümünün, Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na doğru düzensiz göçte, Ağustos 2020'den bu yana tespit edilen en büyük trajedi olduğu belirtildi.

Sivil toplum örgütleri, bu göç yolunda geçen yıl 850'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.