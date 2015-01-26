İki kuzenini bacaklarından vurdu!

Rize'nin Ardeşen İlçesi'nde 38 yaşındaki Mesut Karahan, kuzenleri 35 yaşındaki Ünal ve kardeşi 32 yaşındaki Umut Karahan'ı, sokak ortasında tabanca ile bacaklarından vurarak yaraladı.

Muhammet Kaçar’ın DHA’da yer alan haberine göre, olay Atatürk Caddesi üzerindeki Ardeşen Belediye binası önünde saat 11.45 sıralarında meydana geldi. İnşaatlarda çalışan Vanlı Mesut Karahan, aralarında husumet bulunan kuzenleri Ünal ve Umut Karahan ile karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre belinden tabanca çıkartan Mesut Karahan, Ünal ve Umut Karahan’ı ayaklarından vurdu. Saldırgan Mesut Karahan olay yerinden geçen polis ekibi tarafından gözaltına alındı.

'Alo, ben vuruldum'

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, vatandaşları çevreden uzaklaştırdı. Yerde yaralı halde bir süre ambulans bekleyen Umut Karahan, cep telefonu ile yakınlarını aradı, saldırıya uğradığını ve vurulduğunu anlattı. İki kardeş, gelen ambulansla Pazar ilçesi Kaçkar Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.