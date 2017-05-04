Kuzenlerin balık avı kavgasında kalaşnikof kullanıldı; 2 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, Atatürk Barajı’nda avlanan kuzenler arasında kavga çıktı. Kavga sırasında kalaşnikof tüfekle vurulan 2 hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre, kavga, Atatürk Barajı kıyısında bulunan Taşağıl Mahallesi’nde yaşandı. Aynı mahallede oturan ve birbirleriyle kuzen olan Ayata ailesinin üyeleri arasında, evlerinin önünden geçen baraj gölüne balık tutmak için ağ atılması nedeniyle tartışma çıktı. Diğer aile bireylerinin de katıldığı tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen kalaşnikof tüfekten çıkan kurşunlarla vurulan Turan Ayata, Faik Ayata, Yılmaz Ayata, İsmail Ayata ve Mehmet Ali Kazancı yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevleri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Ali Kazancı ve Faik Ayata yaşamını yitirdi.

2 kişinin cesetleri otopsi için morga konulurken, tedavileri süren diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma, olası bir kavgaya karşı önlem aldı. Tüfeği kullanan ve 2 kişinin ölümüne yol açan kişinin kimliğinin yakalanması için çalışma başlatıldı.