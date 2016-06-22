T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kuzenler yan yana toprağa verildi

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde motosiklet kazasında yaşamını yitiren teyze çocukları, gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi

22 Haziran 2016 01:57

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet kazasında yaşamını yitiren teyze çocukları Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Samet Bolat ile Şule Muzaffer Büyük Anadolu ve Teknik Meslek Lisesi öğrencisi Selin Köseoğlu için Bayır Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

NTV'nin haberine göre; cenazeye, Bolat ve Köseoğlu'nun öğretmenleri, arkadaşları da katıldı. Kuzenlerin cenazesi ikindi vakti, ayrı ayrı kılınan namazın ardından Bayır Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Cenazede Samet Bolat'ın annesi Suna Bolat ile babası Sezai Bolat gözyaşlarına hakim olamazken, Selin Köseoğlu'nun babası Ali Köseoğlu ve kardeşi Kadir Köseoğlu tabutuna sarılarak ağladı. Anne Ümran Köseoğlu ise cenazeler toprağa verilirken, "Ben ne yapacağım şimdi" diye feryat etti.

 

ETİKETLER

AntalyaManavgatSelin KöseoğluSamet Bolat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24