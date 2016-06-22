Kuzenler yan yana toprağa verildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet kazasında yaşamını yitiren teyze çocukları Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Samet Bolat ile Şule Muzaffer Büyük Anadolu ve Teknik Meslek Lisesi öğrencisi Selin Köseoğlu için Bayır Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

NTV'nin haberine göre; cenazeye, Bolat ve Köseoğlu'nun öğretmenleri, arkadaşları da katıldı. Kuzenlerin cenazesi ikindi vakti, ayrı ayrı kılınan namazın ardından Bayır Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Cenazede Samet Bolat'ın annesi Suna Bolat ile babası Sezai Bolat gözyaşlarına hakim olamazken, Selin Köseoğlu'nun babası Ali Köseoğlu ve kardeşi Kadir Köseoğlu tabutuna sarılarak ağladı. Anne Ümran Köseoğlu ise cenazeler toprağa verilirken, "Ben ne yapacağım şimdi" diye feryat etti.