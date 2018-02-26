Kuzeninin otomobilini gasp eden sanığa 8 yıl 4 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de halasının oğlu Burak A.\'yı (24) bıçakla tehdit ederek otomobilini gasp ettiği iddia edilen tutuksuz sanık İsmail K. (22) \'silahla yağma suçundan\' 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.

Olay, geçen yıl 7 Temmuz\'da Merkez Melikgazi ilçesi Şehit Nazımbey Caddesi üzerinde bulunan bir otoparkta meydana geldi. İsmail K., iddiaya göre, halasının oğlu Burak A.\'nın boğazına bıçak dayayıp, kullandığı Sivas plakalı otomobili gasp etti. Otomobille kaçan Burak A., Adana\'nın Tufanbeyli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, tutuksuz yarglılanmak üzere serbest bırakıldı.

1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, tutuksuz sanık İsmail K. ile kuzeni Burak A. hazır bulundu. Sanık İsmail K. hakkında yapılan suçlamaları kabul etmedi. Eşiyle arasının bozuk olduğunu söyleyen İsmail K. \"Burak halamın oğludur. Boğazına bıçak dayayıp tehdit etmedim. O tarihte eşimle sıkıntılarımız vardı, babasının evindeydi, arabayı o yüzden istedim\" dedi. Davacı Burak A. kuzeninden şikâyetçi olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, yargılama sonucu, tutuksuz sanık İsmail K.\'yi \'silahlı yağma suçundan\' 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutuklanmasına karar verdi. İsmail K., mahkemede bulunan polis memurları tarafından tutuklanarak, cezaevine götürüldü.