Kuzenini öldürdü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta 31 yaşındaki Hacı Ali Dalkıran, tartıştığı halasının oğlu 29 yaşındaki Ramazan Kekeç\'i tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, dün İsmetpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Kekeç ile aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen kuzeni Hacı Ali Dalkıran arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dalkıran, tüfekle kuzenine ateş edip kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Ramazan Kekeç, götürüldüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hacı Ali Dalkıran ise sabaha karşı polis ekiplerince olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Hacı Ali Dalkıran mahkemece tutuklandı.

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