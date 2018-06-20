T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kuzenini kırık şişe camıyla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, akrabasını borç yüzünden kırık şişe camıyla boynundan ağır yaralayan Irak uyruklu Saif Aldeen Ahmad Hasan Al, tutuklandı

20 Haziran 2018 21:36

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, akrabasını borç yüzünden kırık şişe camıyla boynundan ağır yaralayan Irak uyruklu Saif Aldeen Ahmad Hasan Al, tutuklandı.
Olay, Samsun\'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Saif Aldeen Ahmad Hasan Al ile Mohammed Nahed Ahmad Albati, arasında borç yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Saif Aldeen Ahmad Hasan Al, teyzesinin oğlu olan Mohammed Nahed Ahmad Albati\'yi kırık şişe camıyla boynundan yaralayıp kaçtı. Olayda ağır yaralanan Mohammed Nahed Ahmad Albati, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay yerinden kaçan şüpheli ise Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHA SAMSUNIrakAldeen Ahmad Hasan Altutuklandı Olay Samsun TekkeköyAldeen Ahmad Hasan AlMohammed Nahed Ahmad AlbatiTartışmanınOlaydaMohammed Nahed Ahmad Albati Samsun EğitimAraştırma HastanesiOlaySamsun
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24