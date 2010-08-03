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KUYUYU KAPATMA ÇALIŞMALARI YARIN BAŞLIYOR ANKARA (A.A)

03 Ağustos 2010 01:03

-KUYUYU KAPATMA ÇALIŞMALARI YARIN BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - İngiliz British Petrolium (BP) petrokimya şirketi, çevre felaketine yol açan kuyuyu temelli kapatmak için 73 tonluk kapak altına ağır çamur ve çimento basma işleminin, yarın yapılacağını açıkladı. BP'nin Başkan Yardımcısı Kent Wells, ''static kill'' adı verilen işlemle ilgili yaptığı açıklamada, bugün kuyuyu çimentolamak için enjeksiyon denemeleri yapılacağını, sonuçların değerlendirileceğini ve gereken düzeltmelerden sonra yarın ''static kill''in başlatılacağını söyledi. Wells, bu işlemin yarın bütün gün sürmesinin beklendiğini, çarşamba gününe de sarkabileceğini sözlerine ekledi. İngiliz şirketi mühendislerinin üzerinde günlerdir çalıştığı ve ''static kill'' adını verdikleri bu operasyonda, kaçağın bulunduğu kuyuya bir su ve katı madde karışımı verildikten sonra alanın çimentoyla tamamen kapatılması amaçlanıyor.

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