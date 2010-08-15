-KUYUYA İNEN 2 İŞÇİ GAZDAN ZEHİRLENEREK ÖLDÜ TEKİRDAĞ (A.A) - 15.08.2010 - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Velimeşe beldesinde çalıştıkları boya fabrikasının atık su kanalını temizlemek için kuyuya inen 2 işçi gazdan zehirlenerek öldü. Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında çalışan Halil İbrahim Baş (29) ile Yılmaz Çelikten (26) atık su kanalını temizlemek için 7 metre derinliğindeki kuyuya indi. Bir süre sonra kuyuda 2 kişinin baygın yattığını gören diğer fabrika çalışanları 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin kuyuya inememesi üzerine Çorlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kurtarma ekipleri çağrıldı. Ekipler, iş makineleriyle kuyunun etrafını genişletti. Bir itfaiye eri, hava tüpüyle kuyuya indi. Kuyudaki gaz derecesinin yüksek olmasından etkilenen itfaiye eri kuyudan çıkarıldı. Başka bir itfaiye ekibinin kuyuya inmesi üzerine 2 işçi iple bağlanarak kuyudan çıkarıldı. 2 işçinin öldüğü belirlendi. İşçilerin cesetleri, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.