Kuyuya düşen eşeği itfaiye kurtardı

ŞANLIURFA,(DHA) - ŞANLIURFA\'da kullanılmayan 3 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sabah saatlerinde Osmanlı Mahallesi\'nde yaşayan vatandaşlar, bir su kuyusundan ses geldiğini fark etti. Kontrol ettiklerinde ise kullanılmayan su kuyusuna bir eşeğin düştüğünü gördü. Hemen durum itfaiyeye bildirildi Olay yerine gelen itafiye ekipleri, 3 metre derinliğindeki kuyudan eşeği kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye eri, kuyuya inerek eşeğe halat bağladı. Yukarıdaki görevliler de halatı çekerek, eşeği kuyudan çıkardı. Kontrol için veterinere götürülen eşeğin yaralanmadığı belirlendi. Eşek, doğaya salındı.



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