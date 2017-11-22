Kuyuya düşen domuzu kurtarıp doğaya saldılar

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde 12 metrelik su kuyusuna düşen yaban domuzu, çevredekiler tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarılarak doğaya salındı.

Kaş\'a bağlı Çataluluk Mahallesi\'nde dün saat 20.30 sıralarında Mustafa Kavçar\'ın tarlasındaki 12 metrelik su kuyusuna yaban domuzu düştüğü haberini alan bölge sakinleri, olay yerine gitti. Bölge sakinleri, kuyu sahibi Mustafa Kavçar ile birlikte kendi imkanlarıyla kuyudaki domuzu kurtarmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık yarım saat süren uğraşlar sonucu ip yardımıyla domuz kuyudan çıkarıldı. Güçlükle kurtarılan domuz bu kez de boynuna bağlanan ip nedeniyle huysuzlandı. Vatandaşlar, boynundaki ipi keserek domuzu doğaya bıraktı. Serbest kalan domuz karanlıkta gözden kayboldu. Hayvanın başında ateşli silahtan kaynaklandığı tahmin edilen bir yara olduğu görüldü.

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