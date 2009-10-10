Kuyumucunun tadı kaçtı

Dün bin 100 dolara yaklaşarak tüm zamanların rekorunu kıran altın fiyatları, takıya olan talebi durma noktasına getirdi.



Uluslararası piyasada ons fiyatı 1.100dolara dayanan ve rekor üstüne rekor kıran altın, yatırımcısını ihya ederken, kuyumcunun ayarını bozdu. İstanbul’da yapılan IMF ve Dünya Bankası toplantılarından ‘Gevşek para politikasına devam’ mesajının çıkması üzerine başta büyük fonlar olmak üzere yatırımcılar krizlerin ve kaos ortamlarının yatırımaracı olarak bilinen altına hücumetti. Artan

talep altının ons fiyatına ralli yaptırırken, içeride ise fiziki altına ve takıya olan talebi adeta öldürdü.



Satışlar %50’nin üzerinde düştü



Fiyatlardaki artış yüzünden işlerinin iyice durgunlaştığını ve piyasada adeta yaprak kımıldamadığını söyleyen kuyumcular ise telaşlı. Altının ons fiyatının daha da yükselmesinden korktuklarını söyleyen İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Alaattin Kameroğlu, altının ons fiyatının söylendiği gibi bin 200 dolarlar seviyesine çıkması halinde ise sektör olarak dibe vuracaklarını belirtti. Altının ons fiyatı son bir yılda yüzde 16 artarak 878 dolardan bin 61 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Aynı dönemde Türk halkının yatırım ve takı amaçlı en fazla kullandığı altın ürünlerinden biri olan Cumhuriyet altını ise yüzde 45 artarak 229 liradan 332 liraya yükseldi. Gramaltın ise bir yıllık dönemde yüzde 29 artarak 38 liradan 49 liraya yükseldi. Vatandaşın bir başka tercihi çeyrek altın ise son bir yılda 15 TL birden artarak 67 liradan 82 liraya çıktı.



Takı talebi durma noktasına geldi



Bunun yanında diğer takı ürünlerinin fiyatlarındaki artış ve yaşanan kürsel krizin de etkisiyle fiziki altın talebi neredeyse durma noktasına geldi.



Kameroğlu, nişan ve düğün sezonu olan yaz aylarından yeni çıkıldığını, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında takı ve altın satışlarında yüzde 50’nin üzerinde azalma olduğunu kaydetti. Kameroğlu vatandaşın bilezik ve diğer mücevheratların yüzüne bile bakmadığını söyledi. Durma noktasına gelen

talep yüzünden yıllık ortalama 200 ton olan altın ithalatı 2009’un ilk 9 ayında 3 tonda kaldı.



Yastık altı hâlâ çözülmedi



Altının ons fiyatı rekor kırarken içeride ise vatandaş yastık altındaki altına dokunmuyor. Buna neden olarak da altın fiyatlarının dolar bazında rekora koşmasına rağmen, TL bazında hâlâ geçen mart ayında ulaştığı 54 TL seviyelerinin altı olan 49 TL seviyesinde olması gösteriliyor. Dolar Kasım 2008’den sonra yükselişe geçmiş ve Mart 2009’da 1.80 TL’ye kadar çıkmıştı. Gram altının fiyatının da 54 TL’ye kadar yükseldiği bu dönemde vatandaşın yastık altından 3 milyar dolar civarında tutarı olan 100 ton altın çıkardığı belirtiliyor. Uzmanlar, yastık altından yeniden altın çıkması için gram altın fiyatının 54 TL’yi geçmesi gerektiğini belirtiyor. Türkiye’de 150 milyar dolar civarında yastık altı altın olduğunu söyleniyor.



