Kuyumcuyu soymaya çalıştı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, kuyumcuyu soymaya kalkışan kar maskeli ve tabancalı kişi, kendisine engel olmak isteyen işyeri sahibi ile boğuştu. Kuyumcunun başına silahın kabzası ile vurarak yaralayan hırsız, bir şey çalamadan kaçtı.

Olay saat 10.00 sıralarında, Düzce Cedidiye Mahallesi Hasan Efendi Sokak\'ta Şaban Kahriman\'a ait kuyumcuda meydana geldi. Yüzü kar maskeli kişi kuyumcuya daldı. Elindeki tabancayla işyeri sahibi Kahriman\'ı tehdit etti. Kahriman da üzerine yürüdü. Ardından Kahriman ile soygun girişimcisi boğuşmaya başladı. Maskeli soygun girişimcisi, elindeki tabancanın kabzası ile Şaban Kahriman\'ın başına vurduktan sonra bir şey almadan kaçtı. Kahriman hafif yaralanırken, şüpheli sokakta bulunanları görünce paniğe kapıldı, yerlerin ıslak olması nedeniyle kayarak elinde bulunan çantayı düşürdü. Şüpheli daha sonra ara sokaklara girip, gözden kayboldu.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, polis ekiplerinden bilgi aldı. Deniz, \"Girişimde kalmış. Yaralanma olayı var. Eşkal belirlendi, takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede yakalayacağız\" dedi.



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