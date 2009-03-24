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Kuyumcuyu öldürüp, altınları aldılar

İstanbul'da silahlı saldırganlar soygun için girdikleri kuyumcuda dükkan sahibini öldürdü. Bir miktar altın alan soyguncular kayıplara karıştı.

24 Mart 2009 02:00

İstanbul'da silahlı saldırganlar soygun için girdikleri kuyumcuda dükkan sahibini öldürdü. Bir miktar altın alan soyguncular kayıplara karıştı.

Olay, Erenköy Şemsettin Gülaltay Caddesi minibüs yolu üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde kuyumcu dükkanına gelen silahlı ve kar maskeli iki kişi gelerek, çalışan bir kişi etkisiz hale getirdi.

Bu sırada işyerinin arkasında namaz kılan dükkan sahibi Halit Mimtaş, içeri girince altınları almak isteyen soyguncularla karşılaştı. Dükkanını soymak isteyenlerle bir süre boğuşan Mimtaş, soygunculardan birinin elindeki silahı ateşlemesi üzerine vuruldu.

Bunun üzerine panikleyen soyguncular, bir miktar altın alarak hızla uzaklaştı. İşyeri sahibi Halit Mimtaş olay yerinde hayatını kaybederken, silah sesini duyan esnaf olayı polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak, soyguncuların yakalanması için operasyon başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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