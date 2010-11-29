-KUYUMCUYA "SUİKAST" DAVASI BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 29.11.2010 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Sivas'ta kuyumculuk yapan Minas Durmazgüler'e suikast düzenleneceği iddialarına ilişkin haklarında dava açılan Bekir Çelik ve Emrah Gönenci'nin yargılanmasına başlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Bekir Çelik ile avukatı Aytekin Kaya katıldı. Diğer tutuksuz sanık Emrah Gönenci'ye eşi Tuğba Gönenci'nin Almanya'da ikamet etmesi nedeniyle 12 Mart 2010'da eşinin yanına gittiği için tebligat yapılamadığı belirtildi. Duruşmada kimlik tespiti yapılan Bekir Çelik, öğretmenlik yaptığını, aylık kazancının 2 bin lira olduğunu söyledi. Duruşma, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'in sanıklar hakkında düzenlenen iddianameyi okumasıyla devam ediyor. -İDDİANAMEDEN- İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kasım İlimoğlu tarafından düzenlenen iddianamede, Emrah Gönenci ve bir dönem Sivas Ülkü Ocakları Dergi Temsilciliği yaptığı belirtilen Bekir Çelik'in, ikinci ''Ergenekon'' davasının sanıklarından eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin, Oğuz Bulut ve Ersin Gönenci ile bağlantıları olduğu anlatılıyor. İddianamede, Ersin Gönenci'nin İbrahim Şahin'in yönlendirmesiyle Sivas bölgesindeki Ermeni asıllı vatandaşların ruhani lideri konumunda bulunan mağdur Minas Durmazgüler'e yönelik suikast hazırlığında kardeşi Emrah Gönenci'yi kullandığı, Gönenci'nin de bu bağlamda adres araştırması yaptığı ifade ediliyor. Bekir Çelik'in ''silahlı terör örgütüne üye olma'' ve ''ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma'' suçlarından 8,5 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, Emrah Gönenci'nin ise ''örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapse mahkum edilmesi talep ediliyor.