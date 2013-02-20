Başbakan Erdoğan, belediye başkanı olmadan önce kuyumculuk yapmış

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanı olmadan önce kuyumculuk yaptığı ortaya çıktı. İstanbul Kuyumcular Odası, Ankara’da düzenlenen bir toplantıda "Erdoğan’ın 1993-1994 yılları arasında İstanbul Hasköy’de kuyumculuk yaptığını" açıkladı.

Sözcü gazetesinden Yavuz Alatan'ın haberine göre, Başbakan Erdoğan’ın Ankara Sanayi Odası’nda kuyumcular odasına üyelik formunu gösteren İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Alaattin Kameroğlu’nun niyeti, Başbakan’dan “bankaların altın satışının durdurulması” için destek istemekti.

Habervaktim.com'da da yayımlanan haberde, Kameroğlu'nun 068677 sicil kayıt numarası ile Erdoğan’a verilen ruhsatı gösterdiği belirtildi. Belgeye göre, Erdoğan o dönemde iş adresini de ‘’Fatih Sultan Caddesi No: 29/B Hasköy-İstanbul’’ olarak bildirdi. Erdoğan aktif üyelikten ayrıldıktan bir ay sonra 27 Mart 1994’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.