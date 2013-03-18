Kuyumculardan 'PTT altını'na boykot

Ankara Kuyumcular Odası yönetimi, PTT tarafından satışa sunulan gram altınların, üyelerince alım ve satımının yapılmaması yönünde karar aldı.

Bankaların altın satmasına her fırsatta karşı olduklarını dile getiren kuyumcular, bu konudaki kararlılıklarını sürdürüyor.

Yönetmeliğin iptalini bekleyen kuyumcular, tam da bu dönemde PTT'nin 14 başmüdürlük ile Ankara ve İstanbul'daki Pttmatik'lerde altın satışına başlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, PTT'nin altın satmaya başlayacağı bilgisini çok önceleri duyduklarını ve o dönem bunun gerçekleşmesine pek ihtimal vermediklerini söyledi.

PTT'nin temel faaliyet alanın posta ve kargo olduğunu, kuyumcuların uzmanlık alanı olan altın işine girilmesini anlamakta zorlandığını ifade eden Çavuşculu, şöyle konuştu:

''Vatandaş PTT'den altın satmasını istiyor da bizim mi haberimiz yok. PTT asıl işi olan posta ve kargo hizmetini hakkıyla ve sorunsuz yapsın yeter. Bizim bankaların altın satışına karşı çıktığımız bu ortamda PTT'nin de böyle bir işe girmesi anlaşılır değil. Bu işten kâr edeceklerini sanmıyorum. Bence bu işin arkasında başka hesaplar var.''

PTT'nin sattığı altının kendileri açısından değersiz olduğunu iddia eden Hasan Çavuşculu, ''Ankara Kuyumcular Odası yönetimi olarak PTT'nin satışa sunduğu altınları alıp satmama kararı aldık. Tüm üyelerimizi bu konuda bilgilendirmek için broşürler dağıttık. Diğer illerdeki kuyumcu odalarıyla da görüşerek, bizim kararımızı uygulamaları tavsiyesinde bulunduk. Anadolu'daki odalar tavsiyemize olumlu karşılık verdi. Ankara başta olmak üzere birçok ilde PTT'nin gram altınlarını kuyumcular olarak alıp satmayacağız, dükkanlarımızda bulundurmayacağız'' dedi.

Danıştay'a başvurdular

Uzlaşma zemini aramak için Ocak ayında Türkiye Bankalar Birliği ile görüşen kuyumcu oda başkanları, Şubat ayında ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) binasının önüne siyah çelenk bırakmıştı.

Girişimlerinde istedikleri sonucu alamayan kuyumcular, çareyi son olarak bankalara Cumhuriyet ve ziynet altını alıp satma yetkisi veren yönetmeliğin iptali için Danıştay'a başvurmakta bulmuştu.