Kuyumculardan 'Anneler Günü' kampanyası

T24-



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, son günlerde altın fiyatlarının tekrar yükselişe geçmesi nedeniyle beklemeye geçen vatandaşların altına olan talebi azaldı.



Bu nedenle düğün sezonu yaklaşmasına rağmen durgunluğun hakim olduğu sektörde kuyumcular, Anneler Günü nedeniyle işlerinin artacağını umuyor.



Her sektörde olduğu gibi altın sektöründe de kuyumcular, yaptıkları indirim ve kampanyalarla Anneler Günü için müşteri çekmeye çalışıyor.



Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ziya Özboyacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altın fiyatlarının özellikle son 4 gün içinde ciddi anlamda yükseldiğini belirtti.



Avro ve dolara güvenin azalması nedeniyle insanların güvenilir liman olarak gördükleri altına yöneldiğini ifade eden Özboyacı, ''Dolayısıyla altına talep artınca fiyatlar da yükselmeye başladı. Bu durumda vatandaş fiyatların daha da artacağını düşünerek beklemeye çekildi. Bu da kuyumcu esnafının işlerini ciddi anlamda azalttı'' dedi.



Özboyacı, yaklaşan Anneler Günü'nün işleri durma noktasına gelen kuyumcular için bir umut olduğunu vurgulayarak, bu özel gün nedeniyle kuyumcu esnafının daha fazla müşteri çekebilmek için çeşitlerini artırdığını, bazı özel indirim ve kampanyalara yöneldiğini belirtti.



HER KESEYE UYGUN ALTIN VE PIRLANTA TEK TAŞ YÜZÜKLER



Anneler Günü dolayısıyla yapılan indirimlerle fiyatların oldukça makul bir seviyeye geldiğini anlatan Özboyacı, şunları kaydetti:



''Her kesimden, her gelir grubuna yönelik tek taş altın ve pırlanta yüzükler ile kolyelerde birçok alternatif mevcut. Anneler Günü nedeniyle tüm ürünlerde ortalama yüzde 15'i aşan oranlarda indirim uygulandı. Daha önce 400-500 dolara alınabilecek bir tek taş pırlanta yüzük şu anda 300-350 dolara düşmüş durumda. Tek taş altın yüzüklerin fiyatları 150 liradan, pırlantaların fiyatları ise 450 liradan başlıyor. Altın kolyelerin fiyatları da 250 liradan başlıyor. Öte yandan kredi kartı ile alışverişlerde de özel taksit uygulayan firmalar var.''



Özboyacı, altın ve pırlanta alma gücü olmayanların daha çok gümüş takılara yöneldiğini dile getirerek, tek taş gümüş yüzüklerin fiyatlarının 15-20, küpelerin de 30-60 lira arasında satışa sunulduğunu bildirdi.



Anneler günü nedeniyle cuma ve cumartesi günlerinin oldukça hareketli geçeceğini tahmin

ettiklerini anlatan Özbocayı, bu hareketliliğin pazar gününde zirveye ulaşacağını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.