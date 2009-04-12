Kuyumcular düğün sezonundan umutlu







Dünya piyasalarındaki dengesizliğe bağlı olarak bir süredir yüksek seyreden, ancak son haftalarda gerileme gösteren altın fiyatları, düğün sezonunun yaklaşmasıyla kuyumcu esnafını umutlandırıyor.



Trabzon Kuyumcular Odası Başkanı Musa Başak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada ekonomik alandaki güvensizliğin altın sektörüne de yansıdığını, para birimlerindeki dengesizlik nedeniyle kişilerin parasal işlemlerini altın üzerinden gerçekleştirdiklerini söyledi.



Başak, 1 gram altının bir süre önce 54 TL'ye kadar yükseldiğini şimdi ise 44 TL'ye kadar gerilediğini belirterek, "Londra'daki G-20 Zirvesi'nden uyum sonucu çıkması dolayısıyla altın fiyatının biraz daha düşeceğini tahmin ediyoruz. ABD borsasındaki iyileşme de bunda etkili olacaktır. Ülkemizde kriz döneminde yoğun şekilde altın bozduruldu. Kuyumcu esnafı vatandaşa hizmet etmek için elinde nakit para olmamasına rağmen adeta imece usulüyle hareket ederek vatandaşın ihtiyacını gidermeye çalıştı. Borcu olan ya kendisine ait altını ya da emanet aldığı altını bozdurarak para ihtiyacını karşıladı. Ancak artık altın bozdurma dönemi durma sürecine girdi" dedi.



Yoğun şekilde bozdurulan altınların, fiyatın düşmesiyle şu anda yeniden alınmasının akıllıca olacağını ifade eden Başak, şunları kaydetti:



"Biz kriz döneminde altın bozduran vatandaşlarımıza bu dönemde altın almalarını öneriyoruz. Altın her zaman akıllı bir yatırım aracı olmuştur. Yatırımcısını mahcup etmemiştir. Piyasalardaki dengesizliğin düzelmesiyle yine aynı özelliğini korumaya devam edecektir. Altının gram fiyatının 40-45 TL bandına oturmasının sektör için çok iyi olacağını düşünüyoruz."







Musa Başak, bahar mevsiminin başlamasıyla düğün sezonunun açılacağını, buna bağlı olarak sektörde hareket yaşanacağını belirtti.



Düğün sezonuna umutlu girdiklerini kaydeden Başak, "Bahar ve yaz mevsiminin gelmesiyle düğün sayısında artış başladı. Düğün sezonu her zaman kuyumcu esnafı için çok önemli olmuştur. Fiyatların da gerilemesiyle düğün yapacak kişiler ile hediye alacaklar altın masrafından kaçınmayacaktır. Altın fiyatı eğer düşmeseydi bu sezon bizim için çok kötü geçebilirdi. Ancak fiyatın düşmesiyle bir kez daha umutlandık" diye konuştu.

