Kuyumcular, bankaların altın satışına karşı

Karakaş Atlantis Kıymetli Madenler AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Karakaş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bankaların, Cumhuriyet Altını ve ziynet altınlarının alım ve satımı ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarında işlem gören ve standart ve nitelikleri yetkili merciler tarafından belirlenen kıymetli madenleri esas alan sözleşmelerin alım ve satımını yapabilmesini öngören yönetmelik taslağına ilişkin, "Bankaların altın satabilme meselesi kuyumculuk adına bir yıkım olur" dedi.

Milliyet gazetesinden alınan habere göre, Karakaş, yaptığı açıklamada, BDDK’nın şimdiye kadar hurda altın alımı kararlarını desteklediğini, sektörün kayıt içine alınması için bankaların bu işi yapması gerektiğini şimdiye kadar hep dile getirdiğini söyledi.

Ancak bankaların altın satabilme meselesinin kuyumculuk adına bir yıkım olacağını ifade eden Karakaş, ”Biz kuyumculuk sektörünü kayıt içine alalım derken, böyle bir şey kuyumcuları gayri resmi yollara itecektir” dedi.

Ziynet işinin kuyumcuların elinden alınıp bankaların eline verilmesinin, kuyumcuları başka enstrümanlara iteceğini dile getiren Karakaş, sözlerine şöyle devam etti: "İçerde pahalı olan üretim olanaklarından artık yararlanılmayacak. Mesela üretimden zorluk çekilecek. İnsanlar daha çok Çin’e Hong Kong’a daha ucuz mallar getirmek için ithalata başlayacaklar. Zaten şu anda bir sıkışıklık var Kapalıçarşı ve Kuyumcukent tarafında. Bugün Kuyumcukent’i dolduramıyoruz. Bugün atölyeleri çalıştıramazken, üretimin Çin’e, Hong Kong’a kayması hiç doğru olmaz. Biz zaten belli bir süredir bunun savaşını veriyoruz. Ben uzun süreden beri ’kuyumcuları kayıt içine alalım’ derken, şimdi BDDK bize tokat vuruyor. ’Siz çalışıyorsunuz, kayıt içine girmek istiyorsunuz ama ben sizi istemiyorum, bu işi bankalar yapsın, kuyumcular ne yaparsa yapsın’ mantığıdır bu. Çok acil bir şekilde BDDK’nın kuyumcu odaları ve bankalar ile bir toplantı yapması lazım. Bankalar altın toplasın, ben ona her zaman varım. Ama altın satma meselesi kuyumcuları daha fazla gayri resmiyete iter."

KOBİDER: Biz ne satacağız?

KOBİDER Başkanı Nurettin Özgenç ise, "Ziynet ve Cumhuriyet altınını da bankalar sattığı zaman biz kuyumcular olarak ne satacağız? Kuyumcular nasıl ki altından başka bir şey satamıyorsa bankalar da altın satmamalı. Çok acil bir şekilde BDDK’nın kuyumcu odaları ve bankalar ile bir toplantı yapması lazım” diye konuştu.

'Bankaların attığı taş ürküttüğü kurbağaya değmiyor'

Taslak hayata geçerse sektörden ekmek yiyen on binlerce kuyumcunun zarar göreceğini kaydeden İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Alaattin Kameroğlu da, "Bir nevi ekmeği elinden alınmış, ekmeğine göz dikilmiş olacak” değerlendirmesini yaptı.

Kameroğlu, BDDK’nın bankalara hurda altın toplayarak mevduat açma hakkı vermesinden sonra kuyumcuların hurda altın alım işinin yavaşladığını ve sektörün bundan ciddi manada zarar gördüğünü söyledi.

BDDK’nın taslağı hazırlarken sektör temsilcilerin fikrine hiç başvurmamasının üzüntü verici olduğuna dikkati çeken Kameroğlu, ”Hem sektörel sıkıntılarımızı, hem de bu uygulamanın vatandaşa zara vereceğini beyan etmek için hazineden ve ilgili birimlerden randevu istedik Türkiye genelindeki çeşitli kuyumcu odaları ile birlikte. 1,5 aydır bizi cevap vermediler” şeklinde konuştu.

Daha önce bankaların külçe altın alıp satabildiğini hatırlatan Kameroğlu, ”Bankalar, ’bu yetkiyi genişletelim darphanenin ürünlerini de alıp satalım’ diye düşündüler. Bana göre bankalar, vatandaştan hurda altın topladılar ve külçe altın hesabı açtılar vatandaşa. Bu topladıkları mevduatın bir kısmını Merkez Bankası’na yatırdılar. Ellerinde altın kaldı, o altını bankalar ne yapacak? Satıp da dövize çeviremiyorlar çünkü riskli. ’O zaman biz bunu Cumhuriyet Altını bastırarak, darphaneye alıp satabiliriz’ dediler. Bunun için de BDDK’dan fırsat istediler” diye konuştu.

Kameroğlu, Avrupa’da bankaların bu kadar yoğun bir şekilde altın alım satımı içinde olmadığını vurgulayarak, ”Bankaların attığı taş ürküttüğü kurbağaya değmiyor. Bankaları gündemde tutmak adına yapılan bir şey diye düşünüyorum" dedi.