-KUYUMCULAR ALTINDAKİ ARTIŞTAN ŞİKAYETÇİ ESKİŞEHİR (A.A) - 07.08.2011 - Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek, düğün yapacak çiftlerin 10 yıl önce takılan altınların hemen hemen dörtte birini almaya başladıklarını söyledi. Arıyürek, eskiden aileler bütçelerine göre, gelinlere 8 bilezik takarken, son dönemde yükselen altın fiyatlarının olumsuz etkisiyle bunu ikiye hatta bire indirdiğini kaydetti. Altın fiyatlarının yükselmesinin vatandaşlarda alternatif yöntemler üretmeye neden olduğunu anlatan Arıyürek, şöyle konuştu: ''İnsanlar eskiden düğünler için kalın bilezik alırdı, şimdi ise daha az para vermek için ince bileziği tercih ediyor. Düğün yapan çiftler 10 yıl önce takılan altınların hemen hemen dörtte birini almaya başladılar. 2011 yılı başına oranla altının gramı net yüzde 33 arttı. Yıl başında bileziğin gramı 68 lirayken şu anda 91 lira. Altın fiyatlarının yükselmesi vatandaşlar gibi esnafı da etkiledi. Fiyatların artması ilk başta kuyumcuların işine gelmiyor. Çünkü satışlarımız düşüyor. Bunun yanında altınını satacak olanların 'acaba altının fiyatı biraz daha çıkar mı, elimde mi tutsam', altın almak isteyenlerin de 'acaba biraz düşer mi' diyerek beklemeleri, yani kararsız kalmaları işlerimizi olumsuz etkiliyor.'' Arıyürek, altın bozdurmak talebiyle kuyumculara gelen vatandaşların altınını nakite rahatlıkla çevirebildiğini, ''kuyumcuların yükselen fiyatlar nedeniyle altın almadığı'' söylentilerinin doğru olmadığını da ifade etti. Dünya genelindeki gelişmiş ülkelerde yaşanan siyasi ve ekonomik kriz devam ettikçe insanların güvenilir liman olarak altını tercih edeceklerini savunan Arıyürek, ''Eğer dünyadaki her şey süt liman olursa o zaman yatırımcıların ne tarafa yöneleceğini kestirmek zorlaşır. Şu anda dünyadaki kriz devam ettiği sürece altın en güvenilir yatırım aracıdır'' dedi. Arıyürek, yatırım olarak altını tercih edenlerin en çok cumhuriyet lirası satın aldığını sözlerine ekledi.