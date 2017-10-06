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Kuyumcudaki hırsızlığın zanlısı tezgahtar çıktı (2) - Yeniden

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ndeki bir kuyumcudan 1

06 Ekim 2017 22:15

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'ndeki bir kuyumcudan 1.5 milyon liralık ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili işyerinin tezgahtarı 38 yaşındaki M.Ç. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İçmeler Mahallesi\'nde yer alan Mehdi Yardımcı\'ya ait kuyumcu dükkanından, geçen pazartesi günü vitrinlerde bulunan çoğunluğu pırlanta taşlardan oluşan 1.5 milyon lira değerinde olduğu açıklanan ziynet eşyası çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, işyerinin arka kapısındaki plastik kepengin tornavidayla açılarak kilitlenmeyen kapıdan içeri girildiğini tespit etti. Güvenlik kameraları çalışmayan dükkanda, parmak izi çalışması yapıldı, çevredeki Mobese kameralarının görüntüleri incelendi. Yapılan çalışmalar sonucu bir ay önce tezgahtar olarak kuyumcuda işe başlayan 38 yaşındaki M.Ç.\'nin hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edildi.
SERBEST BIRAKILDI
Kuyumcuda hiçbir şey olmamış gibi işine devam eden M.Ç., polis tarafından gözaltına alınarak emniyete getirildi. M.Ç., sorgusunda suçunu itiraf ederek ziynet eşyalarını sakladığı yeri gösterdi. Polis, çalınan ziynet eşyalarını buldu. Çağrılan bilirkişi heyeti, çoğunluğu pırlanta taşlardan oluşan ziynet eşyalarının piyasa değerinin 1.5 milyon lira olduğunu tespit etti. Ziynet eşyaları tutanakla, kuyumcuya teslim edildi.
Poliste işlemlerinin ardından \'Nitelikli hırsızlık ve güveni kötüye kullanma\" suçlarından adliyeye sevk edilen M.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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