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Kuyumcuda ‘yetersiz bakiye’ kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

04 Aralık 2015 15:23

Bahçelievler'de bulunan kuyumcuda kredi kartı bakiyesinin yetersiz olduğunu söyleyen iş yeri sahibi ile Coşkun Ç.’nin tartışması ölümle sonlandı. 

Hürriyet’in haberine göre bilezik almak için kuyumcuya gelen Coşkun Ç., kredi kartının bakiyesinin yetersiz olduğunu söyleyen kuyumcu İbrahim K.Y. ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Coşkun Ç., kuyumcuda bulunan sopayla Y.'nin kafasına vurdu.

Bunun üzerine silahını çeken İbrahim K.Y., Coşkun Ç.'ye ateş etti. Çevre esnafın haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği Coşkun Ç., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kuyumcu İbrahim K. Y.'nin tedavisi ise devam ediyor. Polis ekipleri kuyumcuda bir süre delil çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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