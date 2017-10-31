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Kuyumcuda gündüz vakti hırsızlık kamerada

Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, kuyumcudaki 5 bin lira para ile kuyumcuya ait ruhsatlı tabancanın çalınması, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi

31 Ekim 2017 14:57

Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Hilvan ilçesinde, kuyumcudaki 5 bin lira para ile kuyumcuya ait ruhsatlı tabancanın çalınması, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, geçen 21 Ekim\'de Yeni Mahalle\'de meydana geldi. İzollu Bozan Bey caddesindeki Mehmet Asar\'a ait kuyumcuya, gündüz vakti kapalıyken, kapısını zorlayıp giren kimliği belirsiz kişi, tezgahın altındaki 5 bin lira para ile Mehmet Asar\'a ait ruhsatlı tabancayı alıp kaçtı. Asar\'ın işyerine döndüğünde fark ettiği hırsızlık ihbarıyla harekete geçen polis, güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarında şüphelinin kapısını zorlayarak açıp girdiği, işyerindeki para ve tabancayı alıp saniyeler içerisinde ayrıldığı görülüyor. Kimliğini tespit eden polis, şüpheliyi operasyonla yakaladı. Adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şüphelinin, 3 kişiyle birlikte Muş\'ta da girdikleri döviz bürosundan 70 bin lira çaldıkları ortaya çıktı.

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