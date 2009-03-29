Kuyumcu umudunu düğüne bağladı

İzmir’in altın ve kuyumculuk sektörü ekonomik krizden kötü etkilendi. Üretimini yüzde 50 düşüren sektör umudunu düğüne ve hasada bağladı.



Altın sektörünün dünya lideri İtalya'ya bile ürün satan İzmirli tanınmış altın firmaları üretimlerini yüzde 50, çalışma saatlerini de haftada üç güne düşürdü, işçi çıkarmaya başladı.



İzmir Ticaret Odası Saat ve Mücevher Meslek Komitesi üyesi Gökhan Özer sektördeki daralmanın iç ve dış piyasalardan kaynaklandığını belirterek şunları söyledi:



``Önemli firmalar, fabrikalar ve atölyeler yüzde 30 ile 50 arasında daralma yaşadı. İşten çıkartmalar var. Türkiye'de ekonomik kriz nedeniyle yastık altındaki altının bir bölümü çıkıp bozduruldu. Bozdurulan altınların büyük bölümü piyasa yerine kredi kartı borçlarına gitti. Fakat yarın ne olacağı korkusu ve güvensizlik nedeniyle yastık altında hala tutulan altın var. Bizim en çok iş yaptığımız Rusya, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri'nde küresel kriz nedeniyle ekonomik daralmalar yaşandı. Bu pazarlardan da talepler kesildi. Fakat nisan ayında hem düğünlerin başlamasından, hem de tarımsal açıdan bir hareketlenme bekliyoruz. Üretici ürünü satıp kendini güvence altına almak için parasını altına yatıracaktır. Altın piyasalarda en güvenli yatırım.''



