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Kuyumcu görünümlü tefeciler Meclis gündeminde

CHP’li Levent Gök’ten Bakan Şimşek’e: Bankalara kredi borç batağında kıvranan vatandaşları tefecilerin eline düşmekten kurtaracak bir çözüm düşünüyor musunuz?

20 Haziran 2012 18:24

HÜLYA KARABAĞLI/ Ankara  

 CHP’nin Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ankara Milletvekili Levent Gök, kuyumcu görünümlü tefecileri ve bunların eline düşen vatandaşları TBMM gündemine taşıdı.  CHP’li Gök, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e, “ Bankalara kredi borç batağında kıvranan vatandaşları tefecilerin eline düşmekten kurtaracak bir çözüm düşünüyor musunuz” diye sordu.  Soru önergesinde Gök, mali polis ekiplerinin Ankara’da Anafartalar Caddesinde kuyumcu adı altında kredi kartıyla tefecilik yapan 11 işyerine yaptığı baskını, 75 POS cihazı ile yakalanan 300 kredi kartına ilişkin bilgileri verdi. Gök’ün önere gerekçesi ve soruları şöyle.

 

Haciz korkusu tefecilerin eline düşürüyor

 

Bankalara kredi kartı borcunun yüzde 25’lik zorunlu ödemesini yapamadığı için haciz korkusu yaşayan vatandaşların kuyumcu adı altında işyeri açan Kredi kartı tefecilerinin eline düştüğü ve bu işyerinden altın alışverişi yapılmış gibi yüzde 6 faizle çekim yapılarak haksız kazanç sağlandığı bilinmektedir. Kuyumcudan yüzde 6 faizle nakit para alan vatandaşların derhal borçlu olduğu bankaya giderek kredi kartı borç taksiti ödedikleri bir gerçektir. 

Kuyumcu görünümlü tefecilerin işyerleri için bankalardan 5 ile 10 arasında değişen sayıda aldıkları POS cihazlarıyla değişik yöntemler uygulayarak haksız kazanç sağladıkları, ellerinde sürekli sıcak para bulundurdukları ve kendilerine başvuran kişilerin kredi kartlarını çekmecelerinde kilitleyerek kayıt oluşturdukları ortaya çıkmıştır.

-Bankalara kredi borç batağında kıvranan vatandaşları tefecilerin eline düşmekten kurtaracak bir çözüm düşünüyor musunuz?

-Ankara ve Türkiye genelinde değişik namlarla açılan fakat pratikte kuyumcu örneğinde olduğu gibi tefecilik yapan işyerlerini saptamak bakımından bankalarla ilişkilerini sağlıklı izlemek için bir takip düzeneği kurmayı gerekli buluyor musunuz?

-Haksız kazanç sağlayan işyerleriyle ilgili ne tür işlem yapmayı düşünüyorsunuz?

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