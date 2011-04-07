-KUYUMCU BABA-OĞULA TUZAK GAZİANTEP (A.A) – 06.04.2011 - Gaziantep'in Nizip ilçesinde tuzak kuran hırsızların açtığı ateş sonucu kuyumcu toptancısı baba öldü, oğlu da yaralandı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kuyumcu toptancılığı yapan babası Hüseyin Kamil Çınar (64) ile 63 DK 905 plakalı otomobil ile Nizip'e giden Mehmet Şakir Çınar (35), Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda yol üzerinde kaza yapmış motosiklet sürücüsü ve iki yaralıya yardım etmek için otomobili durdurdu. Ancak bu sırada yaralı gibi davranan kişiler tabanca ile Hüseyin Kamil Çınar (64) ve oğlu Mehmet Şakir Çınar'a ateş etti. Mehmet Şakir Çınar ruhsatlı tabancası ile soygunculara karşılık verdi. Kasklı üç kişi, bunun üzerine olay yerinden kaçtı. Babasıyla birlikte yaralanan Mehmet Şakir Çınar, telefonla yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, yaralanan baba ve oğlunu Nizip Devlet Hastanesi kaldırdı. Durumu ağır olan Hüseyin Kamil Çınar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kolundan ve bacağından yaralanan Mehmet Şakir Çınar ise ameliyata alındı. Mehmet Şakir Çınar ve babasının, Şanlıurfa'da altın toptancılığı yaptıkları, haftanın belirli günlerinde Nizip'e gelerek kuyumculara toptan altın sattıkları belirtildi. Otomobilde yaklaşık 2 milyon lira değerinde külçe, bilezik ve küpeden oluşan altın bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.