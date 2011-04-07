T24 LogoT24 Logo
Gündem

KUYUMCU BABA

07 Nisan 2011 02:33

-KUYUMCU BABA-OĞULA TUZAK GAZİANTEP (A.A) – 06.04.2011 - Gaziantep'in Nizip ilçesinde tuzak kuran hırsızların açtığı ateş sonucu kuyumcu toptancısı baba öldü, oğlu da yaralandı.  AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kuyumcu toptancılığı yapan babası Hüseyin Kamil Çınar (64) ile 63 DK 905 plakalı otomobil ile Nizip'e giden Mehmet Şakir Çınar (35), Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda yol üzerinde kaza yapmış motosiklet sürücüsü ve iki yaralıya yardım etmek için otomobili durdurdu.  Ancak bu sırada yaralı gibi davranan kişiler tabanca ile Hüseyin Kamil Çınar (64) ve oğlu Mehmet Şakir Çınar'a ateş etti. Mehmet Şakir Çınar ruhsatlı tabancası ile soygunculara karşılık verdi. Kasklı üç kişi, bunun üzerine olay yerinden kaçtı. Babasıyla birlikte yaralanan Mehmet Şakir Çınar, telefonla yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, yaralanan baba ve oğlunu Nizip Devlet Hastanesi kaldırdı. Durumu ağır olan Hüseyin Kamil Çınar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kolundan ve bacağından yaralanan Mehmet Şakir Çınar ise ameliyata alındı.  Mehmet Şakir Çınar ve babasının, Şanlıurfa'da altın toptancılığı yaptıkları, haftanın belirli günlerinde Nizip'e gelerek kuyumculara toptan altın sattıkları belirtildi. Otomobilde yaklaşık 2 milyon lira değerinde külçe, bilezik ve küpeden oluşan altın bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24