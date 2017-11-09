Kuyudan koyun kurtarma operasyonu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Kale İlçesi\'nde, arazide otlarken yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyuya düşen koyun, itfaiye ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Karaköy Mahallesi yakınlarında bu sabah sahibi tarafından arazide otlatılan bir koyun, içinde bir miktar su bulunan yaklaşık 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Koyunun kuyuya düştüğünü fark eden çoban, itfaiyeden yardım istedi. Kuyunun bulunduğu yere gelen itfaiye ekibi, ip yardımıyla kuyuya inip, koyunu çıkardı. Koyun, sahibine teslim edildi.



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