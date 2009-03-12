T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kuyudan 9 kemik ve yanmış giysi parçaları çıktı!

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki BOTAŞ tesisleri bölgesinde başlatılan kazı çalışmalarında 9 kemik ve yanmış giysi parçaları bulundu.

12 Mart 2009 02:00

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1990'lı yıllarda kaybolan kişilerin gömüldüğü ileri sürülen BOTAŞ tesisleri bölgesinde başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Bugünkü kazı sonucu kuyuda farklı boylarda  9 kemik ve yanmış giysi parçaları bulundu.

Silopi'de bir kemik daha

Kuyulardan ölüm çıktı

Ölüm kuyularında kazı yeniden başladı

Çalışmalar Cizre-Silopi karayolu kenarında daha önce keşif yapılan iki kuyuda yapılıyor.

Dün ilk kuyuda bir kemik parçası, saç teli, eldiven ve bere bulunmuştu. Buluntular incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

İlk kuyudaki çalışmalara bugün devam ediliyor. Bu kuyudaki çalışma bittikten sonre diğer kuyuda kazı yapılacak..

Bölgede yoğun güvenlik önlemi alınırken, çalışmalarda ağır iş makinaları kullanılıyor.

BOTAŞ tesisleri içinde pazartesi günü yapılan çalışmalarda bulunan iki kemik parçası ve bir bez parçası incelemek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24