Kuyudan 9 kemik ve yanmış giysi parçaları çıktı!

Çalışmalar Cizre-Silopi karayolu kenarında daha önce keşif yapılan iki kuyuda yapılıyor.Dün ilk kuyuda bir kemik parçası, saç teli, eldiven ve bere bulunmuştu. Buluntular incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.İlk kuyudaki çalışmalara bugün devam ediliyor. Bu kuyudaki çalışma bittikten sonre diğer kuyuda kazı yapılacak..Bölgede yoğun güvenlik önlemi alınırken, çalışmalarda ağır iş makinaları kullanılıyor.BOTAŞ tesisleri içinde pazartesi günü yapılan çalışmalarda bulunan iki kemik parçası ve bir bez parçası incelemek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.