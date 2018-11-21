KUYUDA MAHSUR KALAN YAVRU KÖPEK İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)

Esenyurt\'ta 5 metrelik kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. Olay saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Nazım Hikmet Bulvarı kenarındaki yeşillik alanda meydana geldi. Sık sık yeşil alandaki hayvanları beslemeye gelen hayvansever bir kadın bir yavru köpeğin sesini duydu. Sesin geldiği noktayı arayan kadın çalıların arasında bir su kuyusu olduğunu yavru köpeğinde bu kuyuya düştüğünü gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beylikdüzü İtfaiye İstasyonu\'na bağlı ekipler merdiven yardımıyla kuyuya inerek yavru köpeği kurtardı.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin yavru köpeği çıkarışı

-Köpeğin serbest bırakılması

-Köpeğin annesinin bulunduğu yere koşuşu

-Hayvansever kadınla röportaj

-Diğer detaylar

